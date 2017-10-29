Rejim güçleri, İdlib’e girecek

Türk ordusunun gerginliği azaltmak için girdiği İdlib’e, Suriye ordusunun da operasyon yapmaya hazırlandığı açıklandı. Suriye Ordusu Yüksek Komutanlığı kendisine yakın ülke medyasına, hâlen bazı bölgeleri El-Kaide’nin kontrolünde olan İdlib’i kurtarmak için yakın bir zamanda operasyon düzenleyeceklerini bildirdi. İdlib’in doğusundaki Ebu Zuhur Üssü’ne yönelik operasyonu, General Muhammed Haddur’un yöneteceği belirtildi. Haddur’un aynı zamanda Hama’nın kuzeyindeki Ebu Dali bölgesine yürütülecek operasyonunu da yönetmesi bekleniyor. Suriye ordusunun en tecrübeli komutanlarından Haddur, elit 3. Alay’ın da komutanlığını yapıyor. Ancak kaynaklar, operasyonun hemen başlamayacağını, öncelikle Halep vilayetine giden ana ikmal yolunun güvence altına alınması gerektiğine dikkat çekiyor.

AFRİN OPERASYONU KAÇINILMAZ

TSK’nın 8 Ekim 2017 tarihinde başlattığı İdlib intikali, büyük ölçüde tamamlandı. Astana sürecinde Rusya, Türkiye, İran arasında varılan mutabakatla alınan karar gereğince, “İdlib’i terör örgütlerinden temizlemek, sivilleri korumaya almak, meşru unsurlar arasındaki ateşkesi kalıcı hâle getirmek, kontrol ve gözlem noktaları oluşturmak, terör örgütü PKK/PYD-YPG’nin İdlib’e yayılmasını engellemek ve amaçlanan terör koridorunu kesmek” amacıyla gerçekleştirildi.

Türkiye’nin Suriye’de yürüttüğü operasyonların amacının “Sınır güvenliğini sağlamak, terör unsurlarını bertaraf etmek ve Suriye’nin toprak bütünlüğünü korumak” olarak belirtilirken, güvenlik uzmanları bu durumun sağlanması için Afrin Operasyonu’nun da kaçınılmaz olduğuna dikkat çekiyor. Operayon gerçekleşirse Türkiye’nin güvenli sınırı 240 kilometreye çıkacak.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜ BESLİYOR

Halep’in 400 bin nüfuslu ilçesi olan Afrin, Hatay, ve Kilis’in sınır komşusu durumunda. Afrin, terör örgütleri PKK/PYD-YPG’nin faaliyet alanı olarak biliniyor. İstihbarat kaynakları PKK’ya en büyük katılımın bu bölgeden olduğuna da dikkat çekiyor.

Ünsal Ergel - Türkiye gazetesi