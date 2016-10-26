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Rejim uçakları Halep’i vurdu: 6 ölü

Suriye’de rejim uçaklarının Halep’e düzenlediği hava saldırısında 6 sivil hayatını kaybetti.

Rejim uçakları Halepi vurdu: 6 ölü

26 Ekim 2016 11:42
Rejim uçakları Halep’i vurdu: 6 ölü - Tıkla İzle

Rusya, dün Suriye’nin Halep kentine yönelik hava saldırılarının durdurulduğunu ve bir haftadır Rus ve rejim uçaklarının Halep ve çevre köylerinde uçuş gerçekleştirmediğini duyurmuştu. Ancak bölgede yaşayanlar, Rusya’nın bu iddialarının gerçeği yansıtmadığını, kente hava saldırılarının sürdüğünü söyledi.
Rejim uçakları, dün Halep’e hava saldırısı düzenledi. Kent merkezinin yanı sıra Halep’in çevresi ve köyleri de saldırıdan etkilendi. Çok sayıda sivilin yaralandığı Halep’te 4’ü Urum El Kübra köyünde olmak üzere 6 sivil hayatını kaybetti. Saldırı nedeniyle köyde bazı binalar yıkılırken, arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalan bir kız çocuğunu çıkarmayı başardı. 

Etiketler: Halep, rejim uçakları


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