Rejimden "güvenli bölge" açıklaması

Suriye Dışişleri Bakanı Velid El Muallim, geçtiğimiz hafta Türkiye, İran ve Rusya arasında Suriye’de güvenli bölge oluşturulmasına yönelik anlaşmaya ilişkin açıklama yaptı. Suriyeli Bakan “güvenli bölge anlaşmasının” bir parçası olarak Birleşmiş Milletler nezaretinde uluslararası gücün olmayacağını söyledi.

Askeri gücün kim olduğuna dair açıklamada bulunmayan Suriyeli Bakan, Suriye hükümetinin Astana’da sağlanan anlaşmaya olan bağlılığını bir kez daha dile getirerek, anlaşmanın başarılı olup olmayacağına ilişkin konuşmanın erken olduğunu belirtti. Muallim, “Şam’da görüşülmesi gereken lojistik detayları var ve anlaşmaya olan bağlılığı göreceğiz” dedi.

Güvenli bölgelerin militanlardan temizlenmesi gerektiğini sözlerine ekleyen Muallim, silahlı muhalif grupları ile El Kaide arasında ayrımın yapılması gerektiğini sözlerine ekledi. Suriyeli Bakan, silahlı güçlerin militanları kendi alanlarına çekilmelerine sağlanmasının garantörlerin görevi olduğunu söyledi.