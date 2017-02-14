Rekabet Kurumu, TTNET A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına karar verdiğini duyurdu.

Soruşturmanın 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesinin (genişbant internet ve TV hizmetlerini içeren paketin) ihlal edilip edilmediği üzerine açıldığı belirtilirken, kurumdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk Telekomünikasyon A.Ş. ve TTNET A.Ş.’den oluşan ekonomik bütünlüğün sabit genişbant internet ve ödemeli TV hizmetlerini içeren paketler vasıtasıyla hâkim durumunu kötüye kullandığı iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen önaraştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı. Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 19.01.2017 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak TTNET A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 17-03/25-M sayı ile karar verdi.

Bilindiği üzere 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesi hâkim durumun kötüye kullanılmasını yasaklamaktadır Soruşturma, adı geçen teşebbüsün 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla başlatıldı".