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Rekabet Kurulu'ndan Şaypa'nın satışına onay

Rekabet Kurulu, Şaypa Marketler Zinciri'nin Özen Şirketler Gurubu bünyesindeki Onur Gıda'ya satışına onay verdi.

Rekabet Kurulundan Şaypanın satışına onay

17 Kasım 2016 13:59

Yapılan açıklamada, "Özen Şirketler Grubu bünyesindeki Onur’un, Ağustos ayında başlayan Şaypa’yı satın alma süreci Rekabet Kurulu’nun 16 Kasım 2016 tarihli onayı ile tamamlandı" denildi.

Şirket dev satış süreci hakkında 21 Kasım günü bir basın toplantısıyla kamuoyunu bilgilendirecek.
Şaypa'nın Bursa'da 80 civarında mağazası bulunurken 69 tanesi Onur Market'e geçecek. Daha önce 10 Şaypa Şubesi de başka bir kişiye devredilmişti.

Bünyesindeki Onurex marketlerini 3 yıl önce Ülker’e satan Onur, Bursalı Şaypa’yı bünyesine katmış olacak.
Bursa ve Bilecik’te 69 mağazası bulunan Şaypa’nın (Şaypa A.V.M. İnş. Gıda Elek. Day. Tük. Mal. San. Tic. A.Ş.) tamamı Onur’un sahipleri Cemal ve Ekrem Özen kardeşlere geçecek.

Şaypa'nın da Onur'un bünyesine geçmesi ile, Marmara bölgesindeki etkinliği artmış olacak. 

Etiketler: rekabet kurulu, Şaypa


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