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Rekabet Kurumu Kipa'nın devrini onayladı

Rekabet Kurumu, Tesco Overseas Investments Limited kontrolündeki Tesco Kipa AŞ hisselerinin belli oranının Migros tarafından devralınması işlemini onayladığını duyurdu.


20 Şubat 2017 17:39

Rekabet Kurumu, internet sitesinden yazılı yaptığı açıklamasında Tesco Overseas Investments Limited kontrolündeki Tesco Kipa AŞ hisselerinin belli oranının Migros tarafından devralınması işlemini onayladığını duyurdu.

Kurumdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tesco Overseas Investments Limited kontrolündeki Tesco Kipa Kitle Pazarlama Ticaret Lojistik ve Gıda San. A.Ş.’nin hisselerinin belli oranının Migros Ticaret A.Ş. tarafından devralınması işlemine, Migros Ticaret A.Ş. tarafından sunulan taahhüt paketi çerçevesinde izin verildi". 

Etiketler: Rekabet Kurumu, Tesco Overseas Investments


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