Rekabet Kurumu'ndan D&R'a soruşturma

Rekabet Kurumu, Doğan Müzik Kitap Mağazacılık ve Pazarlama (D&R) A.Ş. soruşturma başlattığını duyurdu. Kurumdan yapılan açıklamada, D&R'ın yaptığı sözleşmelerde piyasaya yeni girecek teşebbüsleri engellemek ve rakip teşebbüslerin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle hâkim durumunu kötüye kullandığı iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen ön araştırma sonrasında şirket hakkında soruşturma başlatılmasına karar verildi.

Alınan kararda şu ifadeler kullanıldı: "Doğan Müzik Kitap Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş.’nin yaptığı sözleşmelerle piyasaya yeni girecek teşebbüsleri engellemek ve rakip teşebbüslerin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle hâkim durumunu kötüye kullandığı iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı. Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 08.06.2017 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun’un ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak Doğan Müzik Kitap Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 17-19/296-M sayı ile karar verdi"