Reklamlar ile adım adım takip ediliyoruz!

Washington Üniversitesi tarafından yapılan ve ADINT (Advertiging Intelligence - Reklam İstihbaratı):”Hedeflenmiş Reklamları Kullanarak Kişileri İzleme” araştırmasında mercek altına aldığı yöntem sayesinde kişiler adım adım, sokak sokak izlenebiliyor. Bu yüzden siber güvenlik noktasında Ziyahan Albeniz açıklamalarda bulundu.

Adım Adım Reklam Takibi

Güvenlik Araştırmacısı Ziyahan Albeniz, mobil reklamlardaki kritik bir ayrıntıya dikkat çekerek, “Artık reklam verirken hedef kitle belirli bir kişi seçimine kadar daraltılabiliyor. Yani reklamlarınızı sadece sizin belirlediğiniz kriterlere uyan tek bir kişinin görmesini sağlayabiliyorsunuz. Reklamların geri dönüşüm izlemeleri yolu ile kişiler adım adım takip edilebiliyor. Online reklam endüstrinin bugünkü imkanları, reklam verenlere hedef kitlelerine ulaşmaları için bir dizi enstrüman sunuyor. Bunlardan en önemlisi de hedeflenmiş reklamlar oluyor” dedi.

Milyonlarca mağdur var

Bu sistemin uzun süredir var olduğunu ancak oluşturduğu tehlikenin ilk kez, üstelik akademik bir araştırma ile mercek altına alındığını kaydeden Albeniz şöyle devam etti: "Mevcut teknoloji sayesinde hedef kitle 1 kişiye kadar bile daraltılabiliyor. Yani ortalama 1000 dolarlık bir reklam bütçesiyle bir kişiyi, reklamlarınızı görüntülediği sürece adım adım takip edebiliyorsunuz. Sadece bir kişinin izlenmesi değil, akademik çalışmadan başka bir örnek verecek olursak reklam veren örneğin reklamının sadece Quran isimli Kur'an-ı Kerim uygulamasında gözükmesini sağlayarak, aynı zamanda da reklamını coğrafi ve demografik kriterlerle sınırlayarak dini tercihler konusunda bilgi toplayabilir. Bunlar akademik araştırmada verilen örnekler. Elbette çoğaltılabilir ve kötü amaçlarla kullanılabilir. Tehlike gerçekten büyük. Şu an Türkiye'de ve dünyada izlendiğinin dahi farkında olmayan milyonlarca kişi olabilir" dedi.

Reklam kimliğinizi sıfırlayabilirsiniz

Mobil reklamlar sayesinde hedef kitle içerik kapsamının da istenildiği gibi genişletilebildiğini ifade eden Albeniz, çözüm konusuna da değinerek, "Uygulama marketlerinden örneğin Google PlayStore, uygulama indirirken, uygulamalarda reklam olup olmadığını görebiliyoruz. Uygulamalarda reklam var ise ‘uygulama içi reklam’ benzeri bir ibare görebilirsiniz. Pek çok ücretsiz uygulama bu konuda yem olarak kullanılabilir. Unutmamak lazım, pek çok durumda olduğu gibi bu durumda da eğer bir şeyi satın almıyorsak, satılan ürünün kendisi biz olabiliriz, bizim bilgilerimiz olabilir. Yine başka bir çözüm de telefonumuzun ayarlarından MAID bilgimizi resetleyebilmek mümkün. Bunun için Android telefonun ayarlar menüsünden Google Ayarları, oradan da Reklamlar bölümüne girerek Reset Advertising ID, ‘Reklam Kimliğimi Sıfırla’ seçeneğini kullanabilirsiniz” dedi.