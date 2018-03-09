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Rekor kıran Gomis, FIFA’da da yer aldı

Gomis'in Galatasaray’da en çok gol atan yabancı futbolcu olması, FIFA'nın internet sitesinde yer aldı.

Rekor kıran Gomis, FIFAda da yer aldı

09 Mart 2018 23:09

Galatasaray’ın golcüsü Bafetimbi Gomis, ligde attığı 24 golle sarı-kırmızılı formayla bir sezonda en fazla lig golü atan yabancı futbolcu olan Mario Jardel'i geçti. Bu durum FIFA’nın da dikkatinden kaçmadı.
FIFA'nın internet sitesinde haftanın önemli olaylarının anlatıldığı haberde, Gomis'in son 4 maçta 9 gol atması ve Spor Toto Süper Lig'deki gol sayısını 24'e çıkarması aktarıldı. Açıklamada, Gomis'in Galatasaray formasıyla en çok gol atan yabancı futbolcu olan Mario Jardel'i geçtiği de belirtildi.  

 

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