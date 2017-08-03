Rekor sayıda Turkcell’li atlet, Londra’da madalya peşinde

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Turkcell ve Türkiye Atletizm Federasyonu işbirliğinde yeni bir döneme giren Türk atletizminin önemli yıldızları bu kez Dünya Şampiyonası’nda madalya için piste çıkacak. Yarın İngiltere’nin başkenti Londra’da gerçekleştirilecek organizasyonda, Türkiye’yi 20’si erkek, 7’si de kadın olmak üzere, tarihinin en yüksek katılımı olan 27 sporcu temsil edecek.
İlk kez bayrakta yarışacağız
Öte yandan Türkiye, Londra’da bir ilki daha yaşayacak ve ilk kez bir dünya şampiyonasında 4x100 ve 4x400 bayrak yarışlarına katılacak. Londra’da düzenlenecek ve 13 Temmuz’da tamamlanacak olan 16. IAAF Dünya Atletizm Şampiyonası’na 200’ün üzerinde ülke katılacak. Dünyanın en önemli atletizm şampiyonasına ay-yıldızlılar adına katılacak sporcular ve disiplinleri ise şöyle:
Sporcularımız ve yarışacakları disiplinler:
KADINLAR:
Sporcu Disiplin
Meryem Akdağ 1.500
Özlem Kaya 3.000 M. Su Engelli
Tuğba Güvenç 3.000 M. Su Engelli
Yasemin Can 5.000-10.000
Fadime Çelik Maraton
Kıvılcım Kaya Salman Çekiç Atma
Eda Tuğsuz Cirit Atma
ERKEKLER:
Sporcu Disiplin
Jak Ali Harvey 100-4x100 Bayrak
Emre Zafer Barnes 4x100 Bayrak
Ramil Guliyev 200-4x100 Bayrak
İzzet Safer 4x100 Bayrak
Yiğitcan Hekimoğlu 4x100 Bayrak
Yasmani Copello Escobar 400 Engelli
Yavuz Can 4x400 Bayrak
Batuhan Altıntaş 4x400 Bayrak
Ahmet Kasap 4x400 Bayrak
Mahsum Korkmaz 4x400 Bayrak
Tarık Langat Akdağ 3.000 M. Su Engelli
Polat Kemboi Arıkan 10.000
Ersin Tacir 20 Km. Yürüyüş
Mert Atlı 20 Km. Yürüyüş
Salih Korkmaz 20 Km. Yürüyüş
Mert Girmalegesse Maraton
Kaan Kigen Özbilen Maraton
Ercan Muslu Maraton
Eşref Apak Çekiç Atma
Özkan Baltacı Çekiç Atma
İLK GÜN PROGRAMI
21.00/100 M. Erkekler Elemeleri - Jak Ali Harvey
21.35/1500 M. Kadınlar 1. Tur- Meryem Akdağ
22.20/100 M. Erkekler 1. Tur - Jak Ali Harvey
23.20/10.000 M Erkekler Finali - Polat Kemboi Arıkan