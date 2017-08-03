Rekor sayıda Turkcell’li atlet, Londra’da madalya peşinde

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Turkcell ve Türkiye Atletizm Federasyonu işbirliğinde yeni bir döneme giren Türk atletizminin önemli yıldızları bu kez Dünya Şampiyonası’nda madalya için piste çıkacak. Yarın İngiltere’nin başkenti Londra’da gerçekleştirilecek organizasyonda, Türkiye’yi 20’si erkek, 7’si de kadın olmak üzere, tarihinin en yüksek katılımı olan 27 sporcu temsil edecek.

İlk kez bayrakta yarışacağız

Öte yandan Türkiye, Londra’da bir ilki daha yaşayacak ve ilk kez bir dünya şampiyonasında 4x100 ve 4x400 bayrak yarışlarına katılacak. Londra’da düzenlenecek ve 13 Temmuz’da tamamlanacak olan 16. IAAF Dünya Atletizm Şampiyonası’na 200’ün üzerinde ülke katılacak. Dünyanın en önemli atletizm şampiyonasına ay-yıldızlılar adına katılacak sporcular ve disiplinleri ise şöyle:

Sporcularımız ve yarışacakları disiplinler:

KADINLAR:

Sporcu Disiplin

Meryem Akdağ 1.500

Özlem Kaya 3.000 M. Su Engelli

Tuğba Güvenç 3.000 M. Su Engelli

Yasemin Can 5.000-10.000

Fadime Çelik Maraton

Kıvılcım Kaya Salman Çekiç Atma

Eda Tuğsuz Cirit Atma

ERKEKLER:

Sporcu Disiplin

Jak Ali Harvey 100-4x100 Bayrak

Emre Zafer Barnes 4x100 Bayrak

Ramil Guliyev 200-4x100 Bayrak

İzzet Safer 4x100 Bayrak

Yiğitcan Hekimoğlu 4x100 Bayrak

Yasmani Copello Escobar 400 Engelli

Yavuz Can 4x400 Bayrak

Batuhan Altıntaş 4x400 Bayrak

Ahmet Kasap 4x400 Bayrak

Mahsum Korkmaz 4x400 Bayrak

Tarık Langat Akdağ 3.000 M. Su Engelli

Polat Kemboi Arıkan 10.000

Ersin Tacir 20 Km. Yürüyüş

Mert Atlı 20 Km. Yürüyüş

Salih Korkmaz 20 Km. Yürüyüş

Mert Girmalegesse Maraton

Kaan Kigen Özbilen Maraton

Ercan Muslu Maraton

Eşref Apak Çekiç Atma

Özkan Baltacı Çekiç Atma

İLK GÜN PROGRAMI

21.00/100 M. Erkekler Elemeleri - Jak Ali Harvey

21.35/1500 M. Kadınlar 1. Tur- Meryem Akdağ

22.20/100 M. Erkekler 1. Tur - Jak Ali Harvey

23.20/10.000 M Erkekler Finali - Polat Kemboi Arıkan