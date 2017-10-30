Diğer
Kategoriler

Rekortmen turna 31 saatte bin 600 kilometre kanat çırptı

Dünyanın en önemli göç yolları üzerinde bulunan Anadolu, bu kez bir turnanın göç sırasındaki rekor denemesine şahit oldu. Ukrayna’nın güneyinde uydu vericisi takılan bir turna, sonbahar göçünde aralıksız uçarak göç yolculuğunda 31 saatte 1600 kilometre yol kat ederek İsrail’e ulaşmayı başardı. Uzmanlar bu genç turnayı hayranlıkla izlerken, Anadolu toprakları bu yolculuğun en önemli şahidi oldu.

Rekortmen turna 31 saatte bin 600 kilometre kanat çırptı

30 Ekim 2017 11:19

Estonyalı bir grup bilim adamı, turnaların göç yolculuklarını, kışlama alanlarını ve bunlar gibi pek çok bilgiyi tespit etmek için bazı turnalara uydu vericisi takarak takibe alıyor. 16 Ekimde Ukrayna’da uydu vericisi takılan ‘Ahja5’ adlı turna kuşu göç yolculuğu ile bilim adamlarını hayrete düşürdü.

Ukrayna’nın güneyinde ki sulak alanda başlayan göç yoluğunda ‘Ahja5’ adlı turnanın önündeki en önemli engellerden biri olan Karadeniz’i, Kuzey’den güneye dik bir şekilde geçerek aşmayı başardı. Genç turnanın Karadeniz geçişi 11 saat sürdü ve deniz üstünde 550 kilometre yol kat etti.

Sabaha karşı Türkiye’nin Karadeniz sahillerine ulaşan genç turna Türkiye’de de hiç mola vermeden göç yolculuğuna devam etti. Kastamonu sahillerinden başlayan Ajah5’in Türkiye yolcuğu Hatay ile son buldu ve Suriye, Lüban üzerinden İsrail’e ulaştı. Türkiye’de de mola vermeyen turna, Anadolu üzerinde durmaksızın 14 saatte 750 kilometre daha yol kat ederek, Suriye ve Lübnan üzerinden İsrail’e geçti.

Özellikle Suriye itibariyle güney ülkelerde göçmen kuşlara karşı yapılan silahlı katliam göz önüne alındığında bilim adamları yolculuğun bu kısmından itibaren tedirgin olsalar da, rekortmen turna, göç yolculuğunun ilk etabını İsrail’in yeşil düzlüklerinde tamamladı. Yorucu geçen bu yolculuğun ardından ‘Ajha5’in bir süre İsrail’de mola vererek enerji depolamasını ve daha sonra göçüne kaldığı yerden devam ederek 2 bin ile 3 bin kilometre arası bir yol kat edip Etiyopya’ya doğru kışlama alanına ulaşacağı tahmin ediliyor.

İlk göç yolculuğunda aralıksız bin 600 kilometre uçarak bilim adamlarını düşüren turna, ortalama 52 kilometrelik bir hızla ve 50-1000 metre yüksekliklerinde seyahatini sürdürdü. 

Alper Tüydeş

Etiketler: Turnalar, Ukrayna

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç