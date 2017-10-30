Rekortmen turna 31 saatte bin 600 kilometre kanat çırptı

Estonyalı bir grup bilim adamı, turnaların göç yolculuklarını, kışlama alanlarını ve bunlar gibi pek çok bilgiyi tespit etmek için bazı turnalara uydu vericisi takarak takibe alıyor. 16 Ekimde Ukrayna’da uydu vericisi takılan ‘Ahja5’ adlı turna kuşu göç yolculuğu ile bilim adamlarını hayrete düşürdü.

Ukrayna’nın güneyinde ki sulak alanda başlayan göç yoluğunda ‘Ahja5’ adlı turnanın önündeki en önemli engellerden biri olan Karadeniz’i, Kuzey’den güneye dik bir şekilde geçerek aşmayı başardı. Genç turnanın Karadeniz geçişi 11 saat sürdü ve deniz üstünde 550 kilometre yol kat etti.

Sabaha karşı Türkiye’nin Karadeniz sahillerine ulaşan genç turna Türkiye’de de hiç mola vermeden göç yolculuğuna devam etti. Kastamonu sahillerinden başlayan Ajah5’in Türkiye yolcuğu Hatay ile son buldu ve Suriye, Lüban üzerinden İsrail’e ulaştı. Türkiye’de de mola vermeyen turna, Anadolu üzerinde durmaksızın 14 saatte 750 kilometre daha yol kat ederek, Suriye ve Lübnan üzerinden İsrail’e geçti.

Özellikle Suriye itibariyle güney ülkelerde göçmen kuşlara karşı yapılan silahlı katliam göz önüne alındığında bilim adamları yolculuğun bu kısmından itibaren tedirgin olsalar da, rekortmen turna, göç yolculuğunun ilk etabını İsrail’in yeşil düzlüklerinde tamamladı. Yorucu geçen bu yolculuğun ardından ‘Ajha5’in bir süre İsrail’de mola vererek enerji depolamasını ve daha sonra göçüne kaldığı yerden devam ederek 2 bin ile 3 bin kilometre arası bir yol kat edip Etiyopya’ya doğru kışlama alanına ulaşacağı tahmin ediliyor.

İlk göç yolculuğunda aralıksız bin 600 kilometre uçarak bilim adamlarını düşüren turna, ortalama 52 kilometrelik bir hızla ve 50-1000 metre yüksekliklerinde seyahatini sürdürdü.

Alper Tüydeş