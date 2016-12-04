Çanakkaleli milli sporcu Sertan Aydın, geçen yıl kırdığı 79.93 metrelik 'Su Altında Tek Nefeste En Uzun Mesafe Yürüme Dünya Rekoru'nu geliştirmek için Çanakkale Anafartalar Olimpik Yüzme Havuzunda yeniden rekor denemesi yaptı. GESTAŞ A.Ş ana sponsorluğunda gerçekleştirilen rekor denemesinde, olimpik havuza giren Aydın, su altında 2 dakika 15 saniyede 82.57 metre yürüyerek kendisine ait rekoru yeniden kırmış oldu. Rekor denemesini izleyen vatandaşların alkışları arasında havuzdan çıkan Milli Sporcu Aydın, "Böyle bir başarıya tekrar imza attığım için mutluyum. Bu rekoru 15 Temmuz şehitleri ile vatan savunmasında hayatlarını kaybeden tüm şehitlere armağan ediyorum. Ülkemizin gerçekten zorlu bir süreçten geçtiği dönemde moral kaynağı olmak istedik bu vesileyle. Bana destek olan tüm ekibine ve beni burada yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyorum. Özellikle ana sponsorumuz GESTAŞ'a ve tüm ekibime teşekkür ediyorum" diye konuştu. Rekor denemesini, Guinnes Gözlemcisi Mahmut Sayın ile Guinnes Teknik Şahidi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Sualtı Sporları Akademik Danışmanı Levent Ucuzal takip etti. Aydın, daha sonra eşi ve çocuğuyla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gürkan Düzenli