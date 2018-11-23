Rektör atamaları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yer alan atama kararlarında 11 üniversiteye rektör ataması gerçekleştirildiği bildirildi. 2547 sayılı Kanun'un 13'üncü ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3, ve 7'inci maddeleri gereğince gerçekleştirilen atamalar şu şekilde:

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Arif Karademir,

Erzurum Teknik Rektörlüğüne Prof. Dr. Bülent Çakmak,

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan Kaya,

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Gülfettin Çelik,

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Baran,



Kafkas Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hüsnü Kapu,Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Sadettin Hülagü,Mersin Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Çamsarı,Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Cem Zorlu,Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bünyamin Şahin,Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Meryem Sondan Durkanoğlu Feyiz atandı.