Rektör Aydın’dan Afgan ve Doğu Türkistanlı öğrencilere ev ziyareti

Afganistan ve Doğu Türkistanlı öğrencilerin daveti üzerine Kuzeykent Mahallesindeki evlerine ziyarette bulunan Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, öğrencilerle bir süre sohbet ederek, nasihatlerde de bulundu.

Öğrencilerden Türkiye’de her alanda Türkçe konuşmalarını isteyen Rektör Aydın, öğrencilerin Türkçe konuşarak Türkiye’deki eğitimlerinde başarıyı yakalayacaklarına inandığını kaydetti.

“Üniversitemizde 2 bin 200 Türk vatandaşı olmayan öğrencimiz var”

Rektör Aydın, şunları kaydetti: “KÜ’de eğitimine devam eden Doğu Türkistanlı ve Afganlı gençlerimizle beraberiz. Bir apartman dairesinde ikamet ediyorlar. Bize ikramda bulundular. Akşam yemeğinde beraber Türkistan pilavı yedik. Kendilerine misafir olmak bizi memnun etti. İkramları çok güzel. Gençlerimiz gibi kardeş ülkelerimizin gençlerini de üniversitemize bekliyoruz. Üniversitemizde 2 bin 200 Türk vatandaşı olmayan öğrencimiz var. Bu akşam dertleşmek, beraber olmak için buradayız. Kendilerini hep beraber dinleyebiliriz”

“Yabancı öğrencilerimizin Türkçeyi iyi öğrenmelerini istiyoruz”

Türkiye’ye okumaya gelen yabancı öğrencileri üniversitelerde en iyi şekilde yetiştirip ülkelerine geri göndermeyi hedeflediklerini söyleyen Rektör Aydın, “Zaten başka bir şey istemediklerini söylüyorlar. Bunun içinde öğrencilerimizden gayret bekliyoruz. Üniversitemizden mezun olacaksınız ama iyi bilgilere de sahip olacaksınız. Mezun olduğunda kendi sahanızda mühendisseniz o alanda, ilahiyatçıysanız o alanda, işletmeciyseniz iyi bir işletmeci olarak ülkelerinize döneceksiniz. Bizim lisans eğitimlerimiz Türkiye Türkçesiyle yapılıyor, dolayısıyla yabancı öğrencilerimizin Türkçeyi iyi öğrenmeleri gerekiyor. Bunun içinde öncelikle derslere devam edip, iyi çalışmak ama her alanda da kendi aralarında Türkçe konuşmaktan geçiyor” dedi.

Başka işlere itibar edilmemesini anlatan Rektör Aydın, “Üniversitede eğitiminizi alacaksınız, sokakta hem size hem bizlere uygun olmayan ahlaki olmayan işlere karışmayacaksınız. Sizler için öncelikli hedef, buradan mezun olup memleketinize hizmet etmek olmalıdır” diye konuştu.

“Ülkemizde yabancı öğrencileri ücretsiz okutuyoruz”

Dünyanın her yerinde eğitimin ücretli olduğunu vurgulayan Rektör Aydın, “Ama ülkemizde yabancı öğrencileri ücretsiz okutuyoruz. Türkiye’nin hiçbir yerinde de ücretsiz eğitim görmek yoktur. Dünyada da eşi benzeri yoktur. Lisansüstü ve master adayı, yüksek lisans ya da doktora da belli bir ücret konulmuştur. Ama bu ücretler başarılı olan öğrenciler için esnetilebilir ya da tamamen kaldırılabilir. Yeter ki öğrencimiz başarısını göstersin” şeklinde konuştu.

“Aldığınız eğitimlerle ülkelerinizi işgal altından kurtarın”

Afganistan’ı ziyaret ettiğini ve gördükleri karşısında şaşırdığını ifade eden Rektör Aydın, şunları söyledi: “Düşmanlık olmayacak. Bunları siz, aldığınız eğitimlerle anlatacaksınız. Özbek, Türkmen’e, Türkmen Afgan’a, Afgan bir başkasına düşman olmayacak. Hepiniz bir olacaksınız, bakın gavurlar size acıyor mu? Bölmüş parçalamış sizi birde idare ediyor. Ülkenizi işgal etmiş. Sizin altınızı, yer altı kaynaklarınızı, madenlerinizi yüklüyor uçağına alıp götürüyor Amerika’ya şuanda. Size de bir parça ekmek düşerse düşüyor. Dolayısıyla sizler, ülkenizi bundan kurtaracaksınız. Aldığınız eğitimle bir arada olarak, bir olarak beraber olarak ülkenizi kurtaracaksınız”

“Çin tarafından Doğu Türkistan’ı terk eden herkesin anne ve babası hapse atılıyor”

Kastamonu Üniversitesi İşletme Bölümü 2. Sınıf Öğrencisi Doğu Türkistanlı Abudusaimi Abuduwajıtı ise, Çin’in baskısı altında çok zor şartlar altında Türkiye’ye geldiklerini anlatarak, “Doğu Türkistan, Türkiye’ye çok uzak bir ülke. Kastamonu Üniversitesi bizlere çok büyük yardımda bulundu” dedi.

2016 yılında sınır dışı edilen Uygur Türkü öğrencilerin bir kısmının Türkiye’ye geldiğini söyleyen Abuduwajıtı, “Şuanda bu arkadaşlarımız KYK yurdunda kalıyorlar. Sağ olsunlar çok yardımcı oluyorlar. Kastamonu halkının sıcaklığını ve yardımseverliğini çok memnuniyetle karşılıyoruz. İyi bir eğitim alarak milletimiz ve dinimiz için iyi şeyler yapmak istiyoruz” diye konuştu.

Çin’in Doğu Türkistan’da yaşayanların ülkelerinden dışarı çıkan herkesi bir şekilde suç yüklediğini belirten Abuduwajıtı, “Ülkenin dışına çıkan herkesin annesini, babasını hapse atıyorlar. Benimde annem ve babam, ülkeyi terk ettiğim için hapse atıldı. Kastamonu’da şuanda 75 Doğu Türkistanlı öğrenci, üniversitede eğitim öğretim görüyor. Onlarında anneleri ve babaları hepsi atıldı. Bizler, bu yüzden çok zor durumda kalıyoruz. İstanbul’daki bazı Türk işadamları sağ olsunlar bize burs veriyor ve biz, bu aldığımız burslar sayesinde geçimlerimizi sağlıyoruz, hem de eğitimizi tamamlıyoruz. Şuanda iki arkadaşımıza daha burs çıkıyor, diğer kalan arkadaşlarımıza burs çıkması içinde çalışmalar devam ediyor. İnşallah devamı gelir diye düşünüyorum”

Afganlı öğrenci Abdullah Hamidi de, Rektör Aydın’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Şimdiye kadar hiçbir rektör bizim evimize gelmemişti. Bizim soframızda yemek yediler. Çok mutluyuz. Gelecekteki hedeflerimizi belirlemede bize yardımcı oluyorlar. Kendisine ziyaretinde dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

Afganlı öğrenci Rahim Hajızada ise, Rektör Aydın ile yemek yemekten çok mutlu olduğunu söyledi.

Ziyarete, Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi Sekreteri Sabahattin Çebi de katıldı.

Vedat Yunus İkizoğlu