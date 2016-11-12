ADÜ Rektörüz Prof. Dr. Cavit Bircan, Adnan Menderes Üniversitesi’nin 1992 yılında kurulan 23 üniversitemizden biri olduğunu belirterek “Bugün 25. yılını dolduran Üniversitemiz, kurulduğu yıldan bugüne ismine yakışır bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Aydın’a geldiğinde ‘Adnan Menderes Üniversitesini adına yakışan bir üniversite haline getirelim’ demişti. Bizler de Adnan Menderes Üniversitesi ailesi olarak Üniversitemizi, ismine yakışır hale getirme gayreti içeresindeyiz. Üniversite olarak temel ilkemiz farklı olmak. Bizler farklı olan çalışmaları yapalım ki; rutinden kurtulalım. Bütün bilimsel aktivitelerimizi rutinden çıkartıp, artık dünyanın egemen olduğu dönemde biz de üniversite olarak buna öncü olmak zorundayız. Buradan tüm arkadaşlarımıza seslenmek istiyorum: Getirin farklı olan projelerinizi birlikte gerçekleştirelim ki farklı düşünen kişilerin önü açılsın. İmkânlarımız, bilgi birikimimiz var” ifadelerini kulandı.

“ADÜ, Aydın’ın kalbi”

2 yıllık görev süreci içerisinde gerçekleştirilen çalışmalara da değinen Bircan, “Hep birlikte güzel şeyler gerçekleştirelim. 2 yılda Üniversitemizde güzel şeyler gerçekleştirdik. Fakülte sayımız, öğrenci sayımız, imkânlarımız hızla artıyor. Sağlığa önem veriyoruz. Hastanemizde yeni üniteler, yeni bölümler açıyoruz. Türkiye’de önemli bir yer teşkil eden Yara Bakım Ünitemiz, Uyku Ünitemiz halka en iyi hizmeti veriyor. Aynı şekilde bilimsel çalışmalarımız da hızla devam ediyor. Üniversitemizde Teknokentimizi kurduk. Bilimsel çalışmaların önünü açtık. Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın’ın kalbi durumunda. Tüm imkânlarımız ve çalışmalarımız ile Üniversitemizi 25. yılında daha da ileri seviyelere taşımak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yeni Akademik yılımız hayırlı uğurlu olsun. 25. Yılımızı düzenlediğimiz etkinliklerle kutlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.