Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Eğitim
  •  » Rektör Bircan: ADÜ olarak farklı olmak zorundayız

Rektör Bircan: ADÜ olarak farklı olmak zorundayız

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, “Üniversite olarak temel ilkemiz farklı olmak” dedi.

Rektör Bircan: ADÜ olarak farklı olmak zorundayız

12 Kasım 2016 08:44

ADÜ Rektörüz Prof. Dr. Cavit Bircan, Adnan Menderes Üniversitesi’nin 1992 yılında kurulan 23 üniversitemizden biri olduğunu belirterek “Bugün 25. yılını dolduran Üniversitemiz, kurulduğu yıldan bugüne ismine yakışır bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Aydın’a geldiğinde ‘Adnan Menderes Üniversitesini adına yakışan bir üniversite haline getirelim’ demişti. Bizler de Adnan Menderes Üniversitesi ailesi olarak Üniversitemizi, ismine yakışır hale getirme gayreti içeresindeyiz. Üniversite olarak temel ilkemiz farklı olmak. Bizler farklı olan çalışmaları yapalım ki; rutinden kurtulalım. Bütün bilimsel aktivitelerimizi rutinden çıkartıp, artık dünyanın egemen olduğu dönemde biz de üniversite olarak buna öncü olmak zorundayız. Buradan tüm arkadaşlarımıza seslenmek istiyorum: Getirin farklı olan projelerinizi birlikte gerçekleştirelim ki farklı düşünen kişilerin önü açılsın. İmkânlarımız, bilgi birikimimiz var” ifadelerini kulandı.

“ADÜ, Aydın’ın kalbi”
2 yıllık görev süreci içerisinde gerçekleştirilen çalışmalara da değinen Bircan, “Hep birlikte güzel şeyler gerçekleştirelim. 2 yılda Üniversitemizde güzel şeyler gerçekleştirdik. Fakülte sayımız, öğrenci sayımız, imkânlarımız hızla artıyor. Sağlığa önem veriyoruz. Hastanemizde yeni üniteler, yeni bölümler açıyoruz. Türkiye’de önemli bir yer teşkil eden Yara Bakım Ünitemiz, Uyku Ünitemiz halka en iyi hizmeti veriyor. Aynı şekilde bilimsel çalışmalarımız da hızla devam ediyor. Üniversitemizde Teknokentimizi kurduk. Bilimsel çalışmaların önünü açtık. Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın’ın kalbi durumunda. Tüm imkânlarımız ve çalışmalarımız ile Üniversitemizi 25. yılında daha da ileri seviyelere taşımak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yeni Akademik yılımız hayırlı uğurlu olsun. 25. Yılımızı düzenlediğimiz etkinliklerle kutlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Etiketler: Adnan Menderes Üniversitesi, Prof. Dr. Cavit Bircan


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EĞİTİM VİDEO GALERİ
EĞİTİM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!