19-26 Kasım 2016 tarihleri arasında Yunanistan’da yapılan Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonasına katılan ADÜ Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü (BESYO) 2.Sınıf öğrencisi Sedat Demir 51 kilo full contack kategorisinde Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya alarak ADÜ’yü ve ülkemizi temsil etti.

Sevincini Rektör Bircan’la paylaşmak isteyen Demir, Prof. Dr. Cavit Bircan’ı makamında ziyaret ederek şampiyona hakkında bilgiler verdi. Bircan ise, "Ülkemiz ve ADÜ için gurur verici bir tablo emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuşarak Demir’in başarılarının devamını diledi.

Murat Uçkaç