Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Eğitim
  •  » Rektör Bircan, ADÜ’nün göğsünü kabartan öğrenciyi ağırladı

Rektör Bircan, ADÜ’nün göğsünü kabartan öğrenciyi ağırladı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan , Avrupa Kick Boks Sampiyonası’nda ikinci olan öğrenciyi makamında ağırladı.

Rektör Bircan, ADÜnün göğsünü kabartan öğrenciyi ağırladı

08 Aralık 2016 08:21

19-26 Kasım 2016 tarihleri arasında Yunanistan’da yapılan Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonasına katılan ADÜ Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü (BESYO) 2.Sınıf öğrencisi Sedat Demir 51 kilo full contack kategorisinde Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya alarak ADÜ’yü ve ülkemizi temsil etti.

Sevincini Rektör Bircan’la paylaşmak isteyen Demir, Prof. Dr. Cavit Bircan’ı makamında ziyaret ederek şampiyona hakkında bilgiler verdi. Bircan ise, "Ülkemiz ve ADÜ için gurur verici bir tablo emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuşarak Demir’in başarılarının devamını diledi.

Murat Uçkaç


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EĞİTİM VİDEO GALERİ
EĞİTİM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 6°C

  • Trabzon

    Trabzon 4°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç