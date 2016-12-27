Yıldız Teknik Üniversitesi'nde görev yaptığı süreçte, akademik çalışmalarının yanı sıra, bilim, sanayi, teknolojik büyüme konusundaki çalışmaları ile bilinen Rektör İsmail Yüksek, Uluslararası Antalya Üniversitesi'ne Rektör olarak atandı. YTÜ'deki görev süresinin dolmasına 1 ay kala, 2 akademisyenin görevlendirmesinde usulsüzlük olduğu iddiası ile hakkında soruşturma başlatıldığını belirten Yüksek, "YÖK'e sunduğum belge ve delillerle bu suçlamaların asılsız olduğunu ispat ettim. Bu sayede görevime iade edildim, fakat resmi görev süresi dolduğundan iş başı yapamamıştım" dedi.

Aynı zamanda Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özünlü'nün danışmanlığına da atanan Yüksek, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde görev yaptığı zaman zarfında teknoloji üretimi konusundaki hassasiyeti ve çalışmaları ile gündeme gelmişti. Prof. Dr. İsmail Yüksek yeni görevine dair şu açıklamalarda bulundu:"Yıldız Teknik Üniversitesi'nde bu güne dek, akademik olarak rekabet gücü yüksek bir üniversiteye dönüşebilmek için, fiziksel altyapımızı tamamlamaya yönelik önemli çalışmalar yaptık. Bu dönemde yapılan tüm restorasyon, yenileme, altyapı, inşaat ve donanım çalışmaları, üniversitemizin geleceğini inşa etmeye yönelik gerçekleştirmemiz gereken ön koşullardı. Üniversitemize kazandırdığımız Kongre ve Kültür Merkezi, Yıldız Teknopark, Elektronik-Elektronik Fakültesi, Otağ-ı Hümayun, Davutpaşa Kampüs Kütüphanesi, Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu, İnşaat Fakültesi Ek Bina, Fen-Edebiyat Fakültesi Ek Bina, Kimya-Metalurji Fakültesi, Hidrolik Laboratuarı, Şehzade Köşkleri ve II. Abdülhamit Han Araştırma Merkezi ve Kütüphanesi, Kapalı Spor Salonu, Kapalı Yüzme Havuzu, Çim Spor Sahası, Eğitim Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İnşaatları, Teknopark Ek binalar, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Teknoparkı, Tarihi Fırın Restorasyonu ve Unlu Mamuller Eğitim Merkezi projeleri, tamamlandı.

Bu süreçte girişimci üniversite sıralamasında 26. sırada yer alan Yıldız teknik Üniversitesi son beş yılda yaptığı atakla ilk 10'a girmeyi başararak, ilk onda yer alan 6. devlet üniversitesi olma başarısını yakalamıştır. Aynı şekilde uluslararası sıralamada 2009’da 1300’lerde yer alan YTÜ, 2016'da 650'ye çıkma başarısını göstermiştir.

40 yıla yakın süredir içinde bulunduğum Yıldız Teknik Üniversitesi için sarf ettiğim enerjiyi, bundan böyle Uluslararası Antalya Üniversitesi için sarf edeceğim. Potansiyeli itibariyle bir çok zenginliğe sahip olan bu kurumda,en kısa zamanda bir dünya üniversitesi olacağımıza inancım sonsuzdur.

Bu anlamda teveccüh göstererek Uluslararası Antalya Üniversitesi Rektörlüğüne layık gören Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a güveninden olayı teşekkür ederken, Geleceğin dünyasında ayakta kalmanın ötesinde bu dünyaya yön verecek gençler yetiştirmek, ülkemizin 2023 hedefine varmasında üzerimize düşen çalışmaları eksiksiz yerine getirmek konusunda durmadan çalışacağımızı ifade etmek isterim”.