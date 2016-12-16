12-18 Aralık Yerli Malı Haftası (Resmi adıyla Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası) olarak kutlanan hafta etkinlikleri kapsamında Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) kampüsünde bulunan Özel İlk Odak Anaokulu öğrencileri Rektör Prof. Dr. Haluk Görgün’ ü ziyaret etti. Yağmur Damlaları ve Şirinler sınıfı öğrencileri kendi elleri ile yaptıkları yerli araba maketi ve Görgün için hazırladıkları ev yemekleri ile ziyarette bulunan miniklerin önemli bir de mesajları oldu. GTÜ Rektörü Görgün'den yerli otomobil yapmasını isteyen minik öğrenciler bu konudaki heyecanlarını paylaştılar. Ziyaret sırasında rektörlük makamında bulunan Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu'da bu istekten duyduğu memnuniyeti öğrencilere belirtti. Minik öğrencilerin fikirlerini dinleyen Görgün, ziyaretten ve çocukların isteklerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek onları kucaklayarak uğurladı.