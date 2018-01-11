Rektöre Twitter'dan bu mesajı atınca...

Bartın Üniversitesi’nde okuyan Faruk Çelik ve bir arkadaşı bütünleme sınavlarına hazırlanırken bir yandan da soba üzerinde kestane pişirdi. Bu sırada Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’a “Bütünlemelere kaldık yüzümüz yok. Ama hocam yine de kestane yerken yanımızda olmanız bize moral olurdu” paylaşımında bulundu.

Rektörden cevap gecikmedi

Paylaşımı gören Rektörden de cevap gecikmedi. Bütünleme sınavları bittiğinde misafirliğe geleceğini söyleyen Uzun, “Moral bozmaya gerek yok. Şimdi yapılması gereken daha çok çalışıp notlarınızı yükseltmek. Bütünleme sınavları bittiğinde çayınızı içmeye, sınav notlarınızı görmeye ziyaretinize geleceğim” yanıtını verdi.

Sözünü tuttu, sınav sonrası misafirliğe gitti

Öğrencilerin sınavları tamamlamasının ardından Rektör Orhan Uzun sözünü tutarak öğrencilere misafirliğe gitti. Rektörü karşısında gören öğrenciler şaşkınlık yaşadı. Yine soba üzerinde kestane pişiren öğrenciler, rektöre çay da ikram etti.

Kestaneler soba üzerinde pişerken gençlik ve akademik alandaki anılarını anlatan Rektör Uzun, üniversite öğrencileriyle sohbet ederek sorunlarını da dinledi.

“Başarılı olmalarına aracı olduysak büyük mutluluk duyuyorum”

Gençlere sürpriz yapan Uzun, öğrencilerin başarılı olmasında aracı olabildiyse mutluluk duyduğunu hatırlatarak, “Faruk Çelik twitterden bir mesaj paylaştı. Kestaneleri sobanın üzerinde pişirirken yanlarında olmamızın moral olacağını paylaşmış. Biz de bütünlemelerden başarılı olmaları halinde geleceğime dair söz verdim. Bu arada bütünleme sınavlarında başarılı oldular. Onların başarısında da bir yere gelmelerinde bir aracı olduysak büyük mutluluk duyuyorum. Öğrencilerimiz bizim için üniversitemiz için Bartın için ülkemiz için çok önemli. Çok değerli. Onlarla bu üniversiteyi daha yukarıya taşımak için her alanda onlarla birlikte olmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Sosyal medyadaki paylaşımı anlatan öğrenciler, “Ders çalışırken rektörümüzü de davet edelim diye düşündük. Böyle bir şey yaptık. Sonra da rektör hocamızdan dönüş alarak sınav bitişi geleceğini bildirdi ve geldi. Evimize misafir oldu. Mutlu olduk ve şaşırdık” diye konuştu.

Rektör Orhan Uzun’u misafir eden öğrenciler ziyarette bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Halil Tekin