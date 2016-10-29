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Rektörlük seçimleri kaldırıldı

Rektör adayları, seçim yapılmadan, YÖK tarafından belirlenerek Cumhurbaşkanı’na sunulacak.

Rektörlük seçimleri kaldırıldı

29 Ekim 2016 22:16

675 ve 676 sayılı iki yeni kanun hükmünde kararname Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararnameye göre, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (a) fıkrasının birinci paragrafı şu şekilde değiştirildi:

“Devlet üniversitelerinde rektör Yükseköğretim Kurulu tarafından önerilecek, profesör olarak en az üç yıl görev yapmış üç aday arasından Cumhurbaşkanınca atanır. Bir aylık sürede önerilenlerden birisinin atanmaması ve Yükseköğretim Kurulu tarafından, iki hafta içinde yeni adaylar gösterilmemesi halinde Cumhurbaşkanınca doğrudan atama yapılır. Rektörün görev süresi 4 yıldır. Süresi sona erenler aynı yöntemle yeniden atanabilirler. Ancak aynı Devlet üniversitesinde iki dönemden fazla rektörlük yapılamaz. Rektör, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü tüzel kişiliğini temsil eder. Vakıflarca kurulan üniversitelerde rektör, mütevelli heyetinin Yükseköğretim Kuruluna teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü üzerine Cumhurbaşkanı tarafından atanır”.

Etiketler: rektörlük seçimi


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