Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu’nda tribün sponsorluğu için daha önce TOFAŞ ile anlaşan Bursaspor’a bir başka otomobil fabrikası Renault’tan da destek geldi. Bursaspor Başkanı Ali Ay, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Renault yetkilileri ile bugün bir görüşme gerçekleştireceklerini söyledi. Görüşmenin Bursaspor’un yeni stadyumu Timsah Arena’da tribün isim hakkı için olması bekleniyor.

Başkan Ay ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için 22 Ekim'deki Bursa ziyaretinde randevu talep edeceklerini de sözlerine ekledi.

Mesut Alan