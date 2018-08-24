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Reşadiye’de orman yangını

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde çıkan orman yangında 1.5 hektarlık alan küle döndü.

Reşadiyede orman yangını

24 Ağustos 2018 19:44

Orman yangını, ilçeye 20 kilometre uzaklıkta bulunan Çakmak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber vererek yangını söndürmek için çaba gösterdi. Reşadiye ve Niksar Belediyesine ait itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yangın kontrol altına alındıktan sonra soğutma işlemleri yapıldı. 1.5 hektar ormanlık alan küle döndü.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dursun Ekrem Er
 

 

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