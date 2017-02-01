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Reşadiye’deki kayıp 2 çocuğu arama çalışması başlatıldı

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde 13 aydır kayıp olarak aranan 5 yaşındaki Dursun Kağan Taşçı ile 8 yaşındaki Bayram Erol’u arama çalışmaları savcılık kararıyla yeniden başlatıldı.

Reşadiyedeki kayıp 2 çocuğu arama çalışması başlatıldı

01 Şubat 2017 13:36

Reşadiye ilçesinde 29 Aralık 2015 tarihinde oyun oynamak için parka gittikten bir süre sonra kaybolan 8 yaşındaki Bayram Erol ve 5 yaşındaki Dursun Kağan Taşcı’nın en son görüldükleri noktaya yakın olan bir evin çevresinde savcılık tarafından arama çalışması başlatıldı. Tek katlı evin arka tarafında bulunan bahçede iş makineleri ile arama çalışması yapıldı. Yaklaşık 2 saat süren arama çalışmalarında bir bulguya rastlanamazken, arama çalışmalarına ara verildi.

Evin sahibi Abdullah Korkmaz, neden arama yapıldığı konusunda bilgisi olmadığını ifade ederek, "Daha önceden de burada arama yapılmıştı. İstedikleri yeri eşsinler ben eşmesinler demiyorum. Benim için bir sakınca yok. Çocukların kaybolduğu gün ben evdeydim. Ama çocukları görmedim, görsem gördüm derim. Çocukları ben tanıyorum. Buradan geçmiş olsa geçti derdim" diye konuştu.

Öte yandan kaybolan çocukların aileleri bir televizyon kanalında yayınlanan İnci Ertuğrul’un “Kaybolan Çiçekler” programının konuğu olmuştu. Kayıp çocuklardan Dursun Kağan Taşçı’nın babası İbrahim Taşçı, canlı yayında evli olan bir başka kadınla ilişkisi olduğu yönündeki iddiaları kabul ederek, konuyu olaydan kısa süre sonra emniyet yetkililerine söylediğini ifade etmişti.

(Nurhan İçmez/İHA)

Etiketler: kayıp çocuk, Tokat


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