Reşadiyeli kayıp çocukların ailesinin hüzünlü karne günü

Reşadiye ilçesi Çermik Mahallesi'nde oturan Adile ve Ömer Erol çiftinin çocukları Bayram ile komşuları Nafize ve İbrahim Taşçı çiftinin çocukları Dursun Kağan, 29 Aralık 2015 tarihinde sabah saatlerinde oyun oynamak için evlerinden çıkmıştı. Mehmet Akif Ersoy İlkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Berat Erol'un karnesini alan anne Adile Erol, ikiz kardeşi Bayram'ın karnesini alamadığının üzüntüsü içinde olduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazdıklarını söyledi.

"Cumhurbaşkanımıza mektup yazdım"

14 Ocak Pazar günü yapılan AK Parti Tokat İl Kongresine ve Tokat mitingine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşemediklerini ifade eden anne Adile Erol, Reşadiye'den sabah saat kayıp Dursun Kağan Taşıçı'nın ailesiyle birlikte Tokat'a gittiklerini ve Cumhurbaşkanı ile görüştürmediklerini söyledi.

Anne Adile Erol, "Zor şartlar altında içeriye girebildik. Oraya vardığımızda bizi görüştürmediler. Çok üzüldüm. Yalnız mektup yazdım. Orada güvenlik arkadaşlardan bir tanesi geldi ve mektubu söz verdi vereceğim, ulaştıracağım diye. Sesime ses versinler o mektuptan, o mektup inşallah ellerine ulaşmıştır. Bir cevap bekliyorum. Allah rızası için o mektubu ulaştırsınlar Cumhurbaşkanımıza" dedi.

"2 yıldır karnesini alamıyor çocuğum"

Berat'ın birinci dönem karnesini aldığını Bayram'ın ise 2 yıldır karnesini alamadığını ifade eden Erol, "Çok mutsuzuz. Yarımız yok yani gözyaşı ile geçiyor günümüz. Dua ediyoruz bekliyoruz. İnşallah mektuptan hayırlı bir haber gelir ama şu ana kadar bir cevap gelmedi. İnşallah sesimizi duymuştur" diye konuştu.

Hasan Ay