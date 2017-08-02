Resmen açıklandı: Burak Yılmaz Trabzonspor'da

Trabzonspor, bir süredir transfer gündeminde olan Burak Yılmaz'ı resmen açıkladı. Bordo-mavili kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Burak Yılmaz'ın kulübümüze transferi konusunda, Beijing Sinobo Guoan F.C. ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Tecrübeli oyuncunun Çin ekibi ile sözleşmesi sabah saatlerinde feshedilmiş ve kulüp Burak Yılmaz için bir veda mesajı yayınlamıştı. Ardından Trabzonspor transferi KAP üzerinden açıkladı.