İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 büyükelçi merkeze çekildi

Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 büyükelçi merkeze çekildi
Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 büyükelçi merkeze çekildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 3 yerin büyükelçisinin merkeze çekilmesine ilişkin kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Dışişleri Bakanlığına ait atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karara göre; Lüksemburg Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Mehmet Haluk Ilıcak, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ali Naci Koru ve Mali Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Hikmet Renan Şekeroğlu merkeze çekildi. 

Söz konusu atamalar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4'üncü maddesi gereğince gerçekleştirildi.  

Caner Ünver
 

BUGÜN NELER OLDU?

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.