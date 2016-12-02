Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Ekonomi
  •  » Resmi Gazete’de yayımlandı! Vergi ödenmeyecek

Resmi Gazete’de yayımlandı! Vergi ödenmeyecek

6736 sayılı Kanunun 7’nci maddesi kapsamında yurt dışından Türkiye’ye getirilen varlıklara ilişkin açıklamaların yer aldığı 4 seri no.lu Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazetede yayımlandı! Vergi ödenmeyecek

02 Aralık 2016 08:12

6736 sayılı Kanunun 7’nci maddesi kapsamında yurt dışından Türkiye’ye getirilen varlıklara ilişkin açıklamaların yer aldığı 4 seri no.lu Tebliğ’de, “Türkiye’ye getirilen varlıkların Türkiye’ye getirilmesinde herhangi bir vergi ödenmeyecektir. Gerçek ve tüzel kişiler, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, Türkiye’deki banka veya aracı kurumlarda mevcut ya da yeni açılacak bir hesaba transfer edilebilecek veya fiziki olarak Türkiye’ye getirilebilecektir” ifadeleri yer aldı.
6736 sayılı Kanunun 7’nci maddesi kapsamında yurt dışından Türkiye’ye getirilen varlıklara ilişkin açıklamaların yer aldığı 4 seri no.lu Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; yurt dışında bulunan varlıkların Türkiye’ye getirilmesine dair yer alan açıklamalar şu şekilde:

“Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, 31/12/2016 tarihine kadar Türkiye’ye getiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebileceklerdir. Bu varlıklara yurt dışında hangi tarih itibarıyla sahip olunduğunun madde hükmünden yararlanılması açısından herhangi bir önemi bulunmamaktadır.

Türkiye’ye getirilen varlıkların Türkiye’ye getirilmesinde herhangi bir vergi ödenmeyecektir. Gerçek ve tüzel kişiler, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, Türkiye’deki banka veya aracı kurumlarda mevcut ya da yeni açılacak bir hesaba transfer edilebilecek veya fiziki olarak Türkiye’ye getirilebilecektir.

Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının banka veya aracı kurumlara bildirilmesi, söz konusu kıymetlerin Türkiye’ye getirildiğinin kabulü için yeterli olacaktır. Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye’ye getirilmesinde veya menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının banka ya da aracı kurumlara bildirilmesinde Tebliği ekinde yer alan ‘Form’ kullanılacaktır.

Banka dekontu veya aracı kurum işlem sonuç formları, deklarasyon/bildirime istinaden Gümrük İdaresinden alınan belgeler, varlıkların Türkiye’ye getirilmiş olduğunun tevsikinde kullanılabilecektir. Banka veya aracı kurumlar ya da Gümrük İdaresi ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlar, Türkiye’ye getirilen varlığın daha önceden yurt dışında hangi şekilde tasarruf edildiğine veya değerlendirildiğine ilişkin olarak ayrıca bir inceleme ve araştırma yapmayacak, Tebliğ eki Form ve ekleri dışında herhangi bir belge istemeyeceklerdir.
Şirketlerin, kanuni temsilcileri, ortakları veya 19/8/2016 tarihinden önce yetkili kuruluşlarca düzenlenmiş bir vekalet veya temsil sözleşmesi olmak koşuluyla vekilleri aracılığıyla yurt dışında değerlendirdikleri varlıkları madde kapsamında Türkiye’ye getirme imkanları bulunmaktadır.

6736 sayılı Kanunun 7’nci maddesi kapsamında yurt dışından Türkiye’ye getirilen varlıkların hangi değerleme ölçütü ile değerleneceği konusu da Tebliğ ile açıklığa kavuşturulmuştur. Kapsama giren varlıkların Türkiye’ye getirilmesi nedeniyle, ithalde alınanlar da dahil olmak üzere her türlü vergi, resim, harç ve fon yönünden herhangi bir inceleme ve tarhiyat yapılamayacak, ceza kesilemeyecektir.

Yurt dışından getirilen varlıklar nedeniyle, hiçbir şekilde geçmişe dönük bir vergi incelemesi yapılmayacağı gibi başka suretlerle de hiçbir vergi türü yönünden tarhiyat da yapılmayacaktır. Türkiye’ye getirilen varlıklar veya bu varlıklara ilişkin bildirimlerin, mevzuatımızda yer alan diğer düzenlemeler bakımından herhangi bir araştırma, inceleme veya soruşturma kapsamında değerlendirilemeyecektir. Yurt dışından getirilen varlıklar dolayısıyla geçmişe dönük bir araştırma, inceleme, soruşturma veya kovuşturma yapılmayacaktır.”

Onur Emre Durak

Etiketler: Türkiye’ye getirilen varlıklar


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EKONOMİ VİDEO GALERİ
EKONOMİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 6°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç