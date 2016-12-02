6736 sayılı Kanunun 7’nci maddesi kapsamında yurt dışından Türkiye’ye getirilen varlıklara ilişkin açıklamaların yer aldığı 4 seri no.lu Tebliğ’de, “Türkiye’ye getirilen varlıkların Türkiye’ye getirilmesinde herhangi bir vergi ödenmeyecektir. Gerçek ve tüzel kişiler, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, Türkiye’deki banka veya aracı kurumlarda mevcut ya da yeni açılacak bir hesaba transfer edilebilecek veya fiziki olarak Türkiye’ye getirilebilecektir” ifadeleri yer aldı.

6736 sayılı Kanunun 7’nci maddesi kapsamında yurt dışından Türkiye’ye getirilen varlıklara ilişkin açıklamaların yer aldığı 4 seri no.lu Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; yurt dışında bulunan varlıkların Türkiye’ye getirilmesine dair yer alan açıklamalar şu şekilde:

“Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, 31/12/2016 tarihine kadar Türkiye’ye getiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebileceklerdir. Bu varlıklara yurt dışında hangi tarih itibarıyla sahip olunduğunun madde hükmünden yararlanılması açısından herhangi bir önemi bulunmamaktadır.

Türkiye’ye getirilen varlıkların Türkiye’ye getirilmesinde herhangi bir vergi ödenmeyecektir. Gerçek ve tüzel kişiler, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, Türkiye’deki banka veya aracı kurumlarda mevcut ya da yeni açılacak bir hesaba transfer edilebilecek veya fiziki olarak Türkiye’ye getirilebilecektir.

Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının banka veya aracı kurumlara bildirilmesi, söz konusu kıymetlerin Türkiye’ye getirildiğinin kabulü için yeterli olacaktır. Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye’ye getirilmesinde veya menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının banka ya da aracı kurumlara bildirilmesinde Tebliği ekinde yer alan ‘Form’ kullanılacaktır.

Banka dekontu veya aracı kurum işlem sonuç formları, deklarasyon/bildirime istinaden Gümrük İdaresinden alınan belgeler, varlıkların Türkiye’ye getirilmiş olduğunun tevsikinde kullanılabilecektir. Banka veya aracı kurumlar ya da Gümrük İdaresi ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlar, Türkiye’ye getirilen varlığın daha önceden yurt dışında hangi şekilde tasarruf edildiğine veya değerlendirildiğine ilişkin olarak ayrıca bir inceleme ve araştırma yapmayacak, Tebliğ eki Form ve ekleri dışında herhangi bir belge istemeyeceklerdir.

Şirketlerin, kanuni temsilcileri, ortakları veya 19/8/2016 tarihinden önce yetkili kuruluşlarca düzenlenmiş bir vekalet veya temsil sözleşmesi olmak koşuluyla vekilleri aracılığıyla yurt dışında değerlendirdikleri varlıkları madde kapsamında Türkiye’ye getirme imkanları bulunmaktadır.

6736 sayılı Kanunun 7’nci maddesi kapsamında yurt dışından Türkiye’ye getirilen varlıkların hangi değerleme ölçütü ile değerleneceği konusu da Tebliğ ile açıklığa kavuşturulmuştur. Kapsama giren varlıkların Türkiye’ye getirilmesi nedeniyle, ithalde alınanlar da dahil olmak üzere her türlü vergi, resim, harç ve fon yönünden herhangi bir inceleme ve tarhiyat yapılamayacak, ceza kesilemeyecektir.

Yurt dışından getirilen varlıklar nedeniyle, hiçbir şekilde geçmişe dönük bir vergi incelemesi yapılmayacağı gibi başka suretlerle de hiçbir vergi türü yönünden tarhiyat da yapılmayacaktır. Türkiye’ye getirilen varlıklar veya bu varlıklara ilişkin bildirimlerin, mevzuatımızda yer alan diğer düzenlemeler bakımından herhangi bir araştırma, inceleme veya soruşturma kapsamında değerlendirilemeyecektir. Yurt dışından getirilen varlıklar dolayısıyla geçmişe dönük bir araştırma, inceleme, soruşturma veya kovuşturma yapılmayacaktır.”

Onur Emre Durak