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Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte yeni atamalar

Başbakanlık ile Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gümrük ve Ticaret, Kültür ve Turizm, Maliye, Milli Eğitim, Milli Savunma, Orman ve Su İşleri, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme bakanlıklarına ait atama kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazetede yayınlandı! İşte yeni atamalar

10 Şubat 2017 08:38

Buna göre; Başbakanlık Müşavirliğine , Müsteşar Yardımcısı Mehmet Hamdi Yıldırım atandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığına Evren Dinçer, Başmüfettişliğe Muhittin Soyvural, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu ve Kadastro Van Bölge Müdürlüğüne Yücel Serdar getirildi.

Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığına Büyükelçi Murat Yavuz Ateş, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına Togan Oral, İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne Büyükelçi Bakanlık Müşaviri Kerem Ahmet Kıratlı, Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliğine Büyükelçi Müsteşar Yardımcısı Ayşe Sinirlioğlu, Kültürel Diplomasi Genel Müdür Yardımcılığına Ayşegül Gökçen Karaaslan atandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Biçer, Yönetim Kurulu üyeliğinden alındı. Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığı ve bu suretle boşalacak olan Yönetim Kurulu Üyeliğine Murat Zekeriya Aydın atandı. Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Zafer Benli, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkan Yardımcılığına Suat Ünal getirildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Adıyaman Ticaret İl Müdürlüğüne Ömer Uslu, Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğüne Ömer Tuncay Baysülen, Bilecik Ticaret İl Müdürlüğüne Şinasi Balta, Elazığ Ticaret İl Müdürlüğüne Bilal Öztürk, Aydın Ticaret İl Müdürlüğüne Şeref Yazıcı atandı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Abdullah Kılıç, Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Şeref Tali getirildi.

DİĞER ATAMALAR İSE ŞÖYLE:

Maliye Bakanlığı Vergi Başmüfettişliklerine Osman Öztürk, Hakan Boztaş ile Nihat Özcan getirildi. Adana Defterdarı Metin Otak ile Osmaniye Defterdarı Niyazi Özkaya, başka bir göreve atanmak üzere görevlerinden alındı. Ayrıca Malatya, Hakkari, Antalya, Bursa, Sivas, Muş, Aydın, Yozgat, Mersin, Nevşehir, Manisa, Balıkesir, Kırklareli, Van, Denizli, Çorum, Iğdır, Rize, Ardahan, Gaziantep, Isparta, Ağrı, Kastamonu, Kahramanmaraş, Bitlis, Ordu, Sinop, Bartın, Artvin, Diyarbakır, Batman Erzincan, Kars, Erzurum, Bayburt, Bingöl, Şırnak, Tunceli Defterdarlıklarına atamalar gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne Ercan Türk, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Bayram Çetin, Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Aziz Gün atandı.
Milli Savunma Bakanlığı Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Tümgeneral Gürsel Yüz, Personel Genel Müdür Yardımcılığına Adem Arslan getirildi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğüne (Konya) Birol Çınar, Orman Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Ahmet İpek atandı.

Ulaştırma ve Denizcilik Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Van 11’inci Bölge Müdürlüğüne Ahmet Turan Gülşah atandı.  

Onur Emre Durak
 

Etiketler: bakanlık, bakanlıkta atamalar, Başbakanlık ile Çevre ve Şehircilik, dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, gümrük ve ticaret, Kültür ve Turizm, maliye, milli eğitim, milli savunma, Orman ve Su İşleri, Resmi Gazete, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme


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