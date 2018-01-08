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Resmi kurumlarda su tarifelerinde yüzde 40 indirim

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde, bakanlığın aldığı karar doğrultusunda okullarda ve resmi dairelerdeki su tariflerinde yüzde 40 indirim uygulanacağı belirtildi.

Resmi kurumlarda su tarifelerinde yüzde 40 indirim

08 Ocak 2018 20:03

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Ocak ayı Olağan Meclis toplantısının ilk oturumu İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Sırrı Aydoğan idaresinde gerçekleşti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun, İzmir Valisi Erol Ayyıldız’ın 82 yaşındaki annesi Şükriye Ayyıldız’ın vefatı dolayısıyla Giresun’a gittiği ifade edildi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Sözcülüğü görevinden istifa eden ve dün gerçekleştirilen kongrede partisinin İzmir İl Başkanı seçilen Deniz Yücel’in yerine Canan Aydemir Özkara getirilirken, Aydoğan göreve getirilecek yeni ismin ilerleyen günlerde netleşeceğini söyledi. Oturumda denetim komisyonu üyeleri de seçildi. Komisyona Şükrü Parmaklı, Bengü Sayköse, Filiz Ceritoğlu Şengel, Turan Manduz ve Bilal Doğan seçildi. Ayrıca İZSU'nun bakanlıktan gelen talimat doğrultusunda okullarda ve resmi dairelerde su tarifesinde yüzde 40 indirim uygulayacağı belirtildi. 

Ceren Atmaca
 

Etiketler: su tarifesi

 

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