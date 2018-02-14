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Resmi nikahlarını müftü kıydı

Müftülere resmi nikah yetkisinin verilmesinin ardından Osmaniye’de ilk resmi nikah Kadirli İlçe Müftüsü Necati Gündoğdu tarafından kıyıldı.

Resmi nikahlarını müftü kıydı

14 Şubat 2018 10:39

Nikah törenine evlendirme dosyası ve belediye nikah memurlarının giydiği cübbe ile gelen Kadirli Müftüsü Necati Gündoğdu, ilk kez resmi nikahı kıymak için nikah masasına oturdu. Gündoğdu, gelin Ayşe Çebiş ve damat Fatih Çağrı Delikuş’a evlilik işlemleriyle ilgili yönetmelik metnini okuyarak, şahitler huzurunda birbirlerini eş olarak kabul edip etmediklerini sordu. Gelin ve damattan "evet" yanıtı alan Gündoğdu, çiftin nikahını kıydı.
Aile cüzdanını gelin Ayşe Çebiş’e uzatan Müftü Gündoğdu, çiftin sevgi ve saygı çerçevesinde, mutlu bir ömür geçirmeleri temennisinde bulundu. Nikahın ardından hep birlikte dua edildi.
Nikah sonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan müftü Gündoğdu, "Yasalarımızda yapılan yeni düzenlemeyle resmi nikah kıyma yetkisi müftülüğümüze verilmesinin ardından biz de bu çerçevede ilimizde ve ilçemizde ilk defa müftülüğümüzde resmi nikah icra ettik. Yeni evlenen çiftlerimizin bu akdi hayırlara vesile olsun" şeklinde konuştu.

Gelin Ayşe Çebiş ve damat Fatih Çağrı Delikuş çifti, müftülere nikah kıyma yetkisi verilmesinden mutluluk duyduklarını, ilçede müftülükte kıyılan ilk nikahın kendilerinin olmasının da sevindirici olduğunu söyledi.
Müftülük toplantı salonunda yapılan ilk nikah merasiminde, genç çiftin yakınları ile birlikte müftülük yetkilileri hazır bulundu. Kadirli’de müftülük tarafından kıyılan ilk resmi nikah olarak kayıtlara geçen evlilik töreninde hem kuracakları yuvanın ilk adımını atan genç çiftin, hem de ilçe Müftüsü Necati Gündoğdu'nun da heyecanlı olduğu görüldü.

Eyüp Yüksel İbicioğlu

 

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