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Resmi rezerv varlıkları arttı !

Resmi rezerv varlıkları, 2018 Temmuz döneminde bir önceki aya göre yüzde 2,4 artarak 100,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Resmi rezerv varlıkları arttı !

28 Ağustos 2018 10:37

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2018 Temmuz dönemi uluslararası rezervler ve döviz likiditesi gelişmelerini açıkladı. Buna göre; resmi rezerv varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 2,4 artarak 100,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 3,9 artarak 76,9 milyar dolar olarak kaydedilmiş, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 2,5 oranında azalarak 22,3 milyar dolar oldu.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri (döviz kredileri, menkul kıymetler, Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesapları-KMDTH) bir önceki aya göre yüzde 0,6 oranında azalarak 10,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu tutarın 6,5 milyar dolar anapara, 4,2 milyar dolar faizlerden oluştu. Söz konusu anapara ve faiz yükümlülüklerinin 1 milyar dolar bir ay, 2,5 milyar dolar 2-3 ay ve 7,2 milyar dolar 4-12 ay içerisinde ödenecek.

Şarta bağlı döviz yükümlülükleri, 1 yıl içinde ödenecek hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (Bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 1,6 azalarak 57,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.  

 

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