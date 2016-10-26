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Resmi Rezerv Varlıkları Eylül'de azaldı

Resmi Rezerv Varlıkları, Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 4,2 azalarak 117,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.


26 Ekim 2016 10:08

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2016 yılı Eylül ayı 'Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi'ni açıkladı. Buna göre; Resmi Rezerv Varlıkları, Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 4,2 azalarak 117,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 4,6 azalarak 97,5 milyar dolara düşerken, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 2,0 oranında azalarak 18,8 milyar dolara düştü.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri (döviz kredileri, menkul kıymetler, Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesapları-KMDTH) bir önceki aya göre yüzde 12,1 azalarak 11,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu tutarın 7,6 milyar dolar anapara, 3,9 milyar dolar faizlerden oluştu. Söz konusu anapara ve faiz yükümlülüklerinin 1,2 milyar dolar bir ay, 0,8 milyar dolar 2-3 ay ve 9,5 milyar dolar 4-12 ay içerisinde ödeneceği belirtildi.

Şarta bağlı döviz yükümlülükleri, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (kalan vadesi bir yıldan uzun KMDTH, bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 4,5 azalarak 67,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. 

Etiketler: eylül ayı, Resmi Rezerv Varlıkları


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