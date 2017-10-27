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Resmi Rezerv Varlıkları Eylül'de azaldı

Resmi Rezerv Varlıkları, 2017 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 azalarak 111,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Resmi Rezerv Varlıkları Eylülde azaldı

27 Ekim 2017 10:10

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2017 yılı Eylül ayı uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıkladı. Buna göre; Resmi Rezerv Varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 0,1 azalarak 111,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre değişim göstermeyerek 90,0 milyar dolar olarak kaydedildi. Altın cinsinden rezerv varlıkları ise yüzde 0,3 oranında azalarak 20,4 milyar dolar oldu.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri (döviz kredileri, menkul kıymetler, Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesapları-KMDTH) bir önceki aya göre yüzde 4,5 oranında azalarak 11,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu tutarın 7,2 milyar dolar anapara, 4,2 milyar dolar faizlerden oluştu. Söz konusu anapara ve faiz yükümlülüklerinin 1,2 milyar dolar bir ay, 1,7 milyar dolar 2-3 ay ve 8,4 milyar dolar 4-12 ay içerisinde ödenecek.

Şarta bağlı döviz yükümlülükleri, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (Bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 0,3 azalarak 64,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. 

 

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