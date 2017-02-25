Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Karaman Mahallesinde yaşayan Hasan-Tuba Yiğit çiftinin çocukları Kubilay Yiğit 14 yıl önce dünyaya geldi. 2006 yılında geçirdiği havale sonrası kas hastası olduğu anlaşılan Kubilay’ın büyüdükçe yürüyemediği görüldü. Babasının kucağında okula gidip gelebilen Kubilay, boş zamanlarını evde resim yaparak geçiriyor. Yaptığı çeşitli resimlerle arkadaşları arasında takdir toplayan ve katıldığı bir yarışmada 2015-2016 yılı resim başarı belgesi alan Yiğit, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmini çizdi. Kök hücre tedavisi uygulanan Kubilay Yiğit, az da olsa bir iyileşme gösterdi. Kök hücre tedavi uygulamasını devam ettirmek isteyen Kubilay’ın ailesi, maddi güçlerinin buna yetmediğini, bunun için Cumhurbaşkanı ve yetkililerden destek beklediklerini belirtiyor.

Ailesinin geçimini ve çocuğunun tedavisini boya badana işlerini yaparak sağladığını belirten baba Hasan Yiğit, şuanda işsiz olduğunu ifade etti. Hasan Yiğit, "2006 yılında havale geçirince Denizli Devlet Hastanesi’ne, ardından da İzmir’deki hastanelere götürdük. İzmir’de kas hastası olduğu ortaya çıktı. Yıllar içinde ilaç olarak kortizon kullandı. İzmir’e defalarca gittik. Daha sonra Ankara’da da çare aradık. Son olarak ise Konya’da kök hücre naklini duyduk ve oraya gittik. O günden bu yana mücadeleye devam ediyoruz. Kök hücre ile daha iyi koşullara gelebiliyorlar. Kök hücre uygulandıktan sonra durumu eskiye göre daha durumu çok daha iyi oluyor. 2014’te bu tedavi uygulandıktan sonra bisiklet dahi binecek hale geldi. Pedal çevirecek gücü kendinde bulmaya başladı. Kubilay şu anda yemeği kendisi yiyemiyor, tuvalete gidemiyor. Okula ben kucağımda götürüyorum" ifadelerini kaydetti.

“Boş zamanlarından resim yapıyor”

Kubilay’ın Cumhurbaşkanını çok sevdiğini belirten baba Yiğit, Kubilay’ın farklı resimler ve karikatür resimler yaptığını belirtti. Kubilay’ın fanatik Galatasaray taraftarı olduğunu belirten baba Yiğit, sevdiği futbolcu olan Sabri Sarıoğulu’nun resmini yaptığını kaydetti. Yiğit, “Maddi olarak tükendik, eğer tedavi edilemezsek uçuruma doğru gidiyoruz” dedi.

“Cumhurbaşkanı ile tanışmak istiyorum”

Resim yapmayı çok sevdiğini ve Cumhurbaşkanın resmini yaptığını belirten 14 yaşındaki Kubilay Yiğit, “Cumhurbaşkanımızın bana yardım etmesini istiyorum. tedavi olmak istiyorum, iyileşmek istiyorum. iyileştikten sonra daha güzel resimler yapmak istiyorum” diye konuştu.

“Oğlum diğer çocuklar gibi dışarı çıkabilsin”

Oğlunun tedavi edilmesini isteyen anne Tuba Yiğit, “Çocuklarımız kaderine mahkum olmasın. Çocuğumuzu okula götürürken, eşim sürekli kucağında getirip götürüyor. Oğlumun diğer çocuklar gibi koşturup, arkadaşlarıyla oynamasını istiyorum. O da arkadaşları gibi dışarıda gezip dolaşmak istiyor” diye belirtti.

MEDENİ TOPALOĞLU