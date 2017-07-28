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Ressam Hasan Kara'dan, Iraklı 3 mülteciye ücretsiz resim kursu

Kütahya'da ressam Hasan Kara, Iraklı 3 mülteciye ücretsiz resim kursu veriyor.

Ressam Hasan Karadan, Iraklı 3 mülteciye ücretsiz resim kursu

28 Temmuz 2017 11:55

Kara, Kütahya Belediyesi Kent Konseyi Sanat Merkezi'nde lise öğrencileri Ayşe Zeyad, (18) Nur Kasım (18) ve Ömer Zeyad'a (15) haftanın 3 günü yağlı boya tablo yapma kursu veriyor.

Kara, 3 Iraklı'nın resim yeteneğinin üst düzeyde olduğunu kaydetti. Kara, ileride Nur, Ayşe ve Ömer'in kursta yaptığı tablolardan oluşan bir sergi açmayı hedeflediklerini ifade etti.

Kütahya Lisesi öğrencisi Ayşe Zeyad, resim yeteneği sebebiyle Güzel Sanatlar Fakültesinde okumak istediğini belirtti.Zeyad, "Ben bu yıl liseyi bitiriyorum. Güzel Sanatlar Fakültesinde okumak istiyorum. Ancak, mülteci olmam sebebiyle sınavlara girip kazanmam mümkün olmuyor. Yetkililerden bu sorunun çözüme kavuşturmalarını istiyorum" diye konuştu.

Hüseyin Efe


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