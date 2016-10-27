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Restoran bekçisi gölde ölü bulundu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan Kocaeli Fuarı içerisindeki bir restoranda gece bekçisi olarak görev yapan 59 yaşındaki şahıs, fuar içindeki gölette ölü bulundu.

Restoran bekçisi gölde ölü bulundu

27 Ekim 2016 11:02
Restoran bekçisi gölde ölü bulundu - Tıkla İzle

Olay, Kocaeli Fuarı içerisindeki yapay gölette sabah 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Fuarı içerisindeki gölet kenarında spor yapan vatandaşlar göl içerisinde hareketsiz duran bir nesne görünce durumu zabıta ekiplerine bildirdi. Zabıta ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu göldeki nesnenin insan olduğunu belirlenerek, durum polis ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri olay yerini güvenlik şeridine alarak inceleme başlatırken uyarılara rağmen meralı kalabalık olay yerinden cep telefonuyla görüntü alabilmek için birbiriyle yarıştı.

Su içerisinde bulunan ceset, olay yerine gelen balık adamlar tarafından çıkarılarak ceset torbasına koyuldu. Cesedin üzerinden çıkan kimlikte ise cesedin 59 yaşındaki Kadri Kıyışkan’a ait olduğu belirlendi. 59 yaşındaki Kıyışkan’ın fuar içerisinde bulunan bir restoranın gece bekçiliğini yaptığı öğrenildi.

Kıyışkan’ın cesedi polis ekiplerinin incelemesinin ardından cenaze aracına alınarak İzmit Asri Mezarlık morguna kaldırıldı. Kıyışkan’ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacağı öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.


Gürcan Yılmaz
KOCAELİ 


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