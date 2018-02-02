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Restoran çalışanları 4 duvarı delen roketten kurtulduklarına inanamıyor

Kilis’e PKK/PYD terör örgütü tarafından düzenlenen roketli saldırıda büyük hasar gören restoranın çalışanları, kurtulduklarına inanamıyor.

Restoran çalışanları 4 duvarı delen roketten kurtulduklarına inanamıyor

02 Şubat 2018 16:03
Restoran çalışanları 4 duvarı delen roketten kurtulduklarına inanamıyor - Tıkla İzle

Dün akşam 17.35 sıralarında PKK/PYD terör örgütü tarafından Kilis kent merkezine düzenlenen roketli saldırıda büyük hasar alan restoran adete harabe haline geldi.

4 kişinin yaralandığı restoranta düşen roket 4 duvarı delerek, restorantta düştü. Büyük hasarın oluştuğu restorantın sahibi Erdoğan Aktaş, restorantta müşteri olduğu sırada roket düştüğünü ifade ederek, “Bir anda toz dumna oldu. Göz gözü görmedi. Biraz bekledikten sonra yaralı personelimiz ile müşterileri tahliye ettik. 4 duvarı delerek rostarantta roket düştü. En kısa süre sonra iş yerini tekrar açacağız” dedi.  

 

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