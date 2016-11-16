11 Eylül 2016 tarihinde bir restoranda meydana gelen olayda, kabarık hesap yüzünden tartışma çıkmış, olay cinayet ile sonuçlanmıştı. Karaağaç Caddesi 86 numarada bulunan restoranda meydana gelen cinayet ile ilgili polis geniş çaplı soruşturma başlatmıştı.

Cinayet ile ilgili görgü tanıklarının ifadelerine göre müşteri olarak içeride bulunan Aydın T. (46), yemeğin sonunda kendisine fazla hesap gelince restorandaki görevlilerle tartıştı. Tartışmanın ardından telefona sarılarak olay yerine arkadaşlarını ve oğlunu çağıran T. ile restoran çalışanları arasında kavga yaşandı. Kavga sırasında restoran sahibi Kemal S. ile bir çalışanı tabancayla vurularak yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kemal S., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cinayetin ardından polis tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturmada, olaya karıştığı ileri sürülen

şüphelilerden Süleyman B. geçtiğimiz ay gözaltına alındı. Süleyman B. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Soruşturmayı derinleştiren emniyet güçleri, firari zanlılardan Anıl U. T. ile Akın T.’nin bir cenaze için kente geleceklerini tespit etti. Kent girişindeki Çamlıca gişelerde önlem alan Cinayet Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, 2 kardeşi gözaltına aldı. Şüphelilerden Anıl U. T.’nin daha önceden yağma, gasp ve uyuşturucu bulundurmak, ruhsatsız silah bulundurmak suçlarından polise geliş kaydı olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, polis, Aydın T.’yi yakalamak için operasyonlarını sürdürüyor.

Hüseyin Coşkun - Sadık Kahraman