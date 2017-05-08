Restoranda dehşet: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, kaza dün gece saat 22:00 sıralarında Nilüfer ilçesi Karaman Mahallesi İzmir yolu üzerindeki Durak Muhallebicisinde meydana geldi. 16 ET 092 plakalı otomobil şehir merkezinden Nilüfer yönüne seyrettiği sırada kontrolden çıkıp yol kenarındaki Durak Muhallebicisi'nin bahçesine daldı. O sırada işyerine gelen müşterilerin otomobillerine yer gösteren restoranın valesi 47 yaşındaki İsmail Şener ile müşteri Teyfide A.(65) isimli kadın müşteri otomobil altında kalarak yaralandı. Restoranda yaşanan koşuşturmadan faydalanıp otomobilden inen sürücü olay yerinden kaçarken, ağır yaralı halde 112 ambulansıyla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İsmail Şener yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Aynı hastanede tedavi altına alınan Tevhide A.'nın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Otomobilin sürücüsü olduğunu iddia eden bir kişi gözaltına alındı

Restoranın çitlerini devirip bahçeye dalarak 2 kişiyi ezen kimliği belirsiz sürücü bir kişinin ölümüne bir kişinin de yaralanmasına neden oldu. Olay sonrası araçtan çıkan sürücü olay yerinden kaçtı.

İşyerinin güvenlik kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri kaçan zanlının kimliğini belirlemeye çalışırken, olaydan bir saat sonra otomobilin sürücüsü olduğunu iddia eden, R. P.(22) isimli kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

