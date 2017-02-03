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Restoranda kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Samsun'da içkili bir restoranda çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Restoranda kavga: 1 ölü, 3 yaralı

03 Şubat 2017 08:54
Restoranda kavga: 1 ölü, 3 yaralı - Tıkla İzle

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan irestoranda saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, restoran sahipleri Mustafa Kemal Yüksel (36) ve babası Sabit Yüksel (54) ile Kemal Özenç (38) ve ağabeyi Mustafa Özenç(43) arasında kavga çıktı. Kavga sırasında kardeşler sopayla restoran sahibi baba-oğlu darp ettiler. Bu sırada Mustafa Kemal Yüksel, pompalı tüfekle ateş açarak Özenç kardeşleri yaraladı. Tüfekle ve darp sonucu yaralanan Kemal Özenç ve Mustafa Özenç, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Darp sonucu yaralanan Mustafa Kemal Yüksel ambulansla Gazi Devlet Hastanesine, yine darp sonucu yaralanan babası Sabit Yüksel ise ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar. Ağır yaralanan Kemal Özenç yapılan müdahalelere rağmen hastanenin acil servisinde hayatını kaybetti. Mustafa Özenç'in ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis olayda kullanılan pompalı tüfeği restoranda ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muammer Ay 

 

Etiketler: Restoranda kavga, Samsun


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