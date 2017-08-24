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Restorandaki alıkoymaya 3 gözaltı

Bursa’da, restoranda hesaba itiraz eden 2 kişiyi darp ettikten sonra iş yerine kilitledikleri iddia edilen 3 zanlı adliyeye sevk edildi.

Restorandaki alıkoymaya 3 gözaltı

24 Ağustos 2017 12:09

Olay, Osmangazi’ye bağlı Beşyol Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa H. ve Tarık B. restorana gitti. Bir süre alkol alan şahıslar, 800 liralık hesaba itiraz etti. Tartışmanın büyümesi üzerine, 2 arkadaş darp edilip, cep telefonları, araçlarının anahtarları ve bir miktar paraları alınıp restorana kilitlendi. Olayın ardından sabah saatlerinde kendisine gelen Tarık B., restoranın camını kırıp dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri geldi. 112 ekipleri, Mustafa H'yi hastaneye kaldırdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, O.N.K. (32), A.B. (48) ve H.K.'yi (40) gözaltına aldı. 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla alakalı firari bir kişi aranıyor.  

Etiketler: restoran


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