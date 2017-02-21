Zonguldak Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada “Kasten Öldürme” suçlamasıyla tutuklu sanık Tuğberk Posbıyık ile taraf avukatları katıldı. Mahkemede olay anının güvenlik kamerası görüntüleri izlendi. Cumhuriyet Savcısı, suçun işleniş şekli, sanık savunması, iddianame, adli tıp raporları, deliller ile sanığın tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınarak tutukluluk halinin devamını talep etti.

Polise kendisinin teslim olduğunu anlatan tutuklu sanık Tuğberk Posbıyık, “İddianamede maktulün olay sabahı 06.45’te öldüğü söylenmektedir. Oysaki bildiğime göre iki gün sonra ölmüştür. İddianamede benim polisler tarafından yakalandığım belirtilmektedir. Oysaki izlenen görüntülerden de anlaşılacağı üzere ben polise teslim oldum. Silahımı da kendim teslim ettim” dedi. Cumhuriyet Savcısınca hazırlanan iddianamede Tuğberk Posbıyık'ın ağır tahrik altında maktul Talat Yavuz'u üzerinde taşıdığı ruhsatsız tabanca ile birden çok kez ateş ederek vurmak suretiyle kasten öldürdüğü belirtilerek cezalandırılması talep edilmişti.

Sanığın avukatları ise sanık hakkında tahliye veya adli kontrol uygulanmasını talep etti. Sanığın avukatı; olaydan sonra yaşamını yitiren Talat Yavuz’un adli tıp incelemesinde mesanesinde alkol ve uyuşturucuya rastlandığını belirterek bu hususlara dikkat çekmek istediklerini ifade etti.

Sanık avukatları ayrıca, olayın meşru müdafaa sınırları içerisinde gerçekleştiğini öne sürdüler. Mahkeme ise sanığın üzerine atılı suç bakımından kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren kanıtların bulunması, suçun niteliği ve atılı suçun katalog suçlardan olması, ölçülülük ilkesi, sanık hakkında adli kontrol uygulamasının yetersiz kalacağı hususlarını dikkate alarak tutukluluk halinin devamına ve tahliye talebinin de reddine karar verdi.

Olay

Olay, geçen yıl 19 Mart’ta Ereğli ilçesi Müftü Mahallesi’ndeki bir otelin en üst katında bulunan restoranda meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşları ile birlikte yemek yiyen Kdz. Ereğli Belediyesi eski başkanlarından Halil Posbıyık’ın oğlu Tuğberk Posbıyık, bir süre sonra aynı masada oturduğu Talat Yavuz ile önce tartıştı, ardından da kavga etmeye başladı.

Tuğberk Posbıyık kavga sırasında yanında bulunan silahla üç el ateş ederek Talat Yavuz’u yaraladı. Restoranda bulunan diğer kişilerin araya girmesi ile Tuğberk Posbıyık otelden çıkartılırken, karakola gidip teslim olduğu öğrenildi. Aldığı üç kurşun yarası ile ağır şekilde yaralanan Talat Yavuz yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yavuz, bir gün sonra tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olay anı güvenlik kamerasında

Tuğberk Posbıyık ile Talat Yavuz’un kavga etmesi, arkadaşlarının kavgayı ayırmaya çalışması olay günü restoranın güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Kamera görüntülerinde ayrıca Posbıyık’ın silahıyla Talat Yavuz’a ateş etmeye başladığı anda restoranda bulunanların kaçıştığı, bazılarının masaların altına saklandığı ve bir kişinin silahı almaya çalıştığı görülüyor. Posbıyık’ın defalarca ateş ettikten sonra restoranı terk ettiği ve 112 ekiplerinin de yaralıya müdahalesi sonrası ambulansa götürdükleri görüldü.

Onur Altındağ - Sertaç Özdemir