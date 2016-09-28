Edinilen bilgiye göre, 22 Eylül 2015’te, restorasyon çalışmaları nedeniyle 1 yıl ziyarete kapatılan ve ne zaman ziyarete açılacağı belirsizliğini koruyan Sümela Manastırı ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın geçtiğimiz günlerde Trabzon Valiliği’ne konuyla ilgili bir yazı gönderdiği ve bu yazıda Sümela Manastırı’nın 2018 yılının 8. ayına kadar ziyarete kapalı tutulmasını istediği öğrenildi.

Restorasyon çalışmalarının 2018 yılının Ağustos ayına kadar tamamlanamaması halinde bu sürenin bir süre daha uzatılacağı belirtilirken, toplam 3 yıl sürecek olan restorasyon çalışmalarının 60 milyon TL’yi bulması bekleniyor.

Bilindiği gibi Sümela Manastırı’nın yıllardır beri gündemde olan ve çok sayıda restorasyon projesi hazırlanan tarihi yapıyla ilgili olarak geçen yıl harekete geçildi. Manastır ve çevresinde ziyaretçilerin can ve mal güvenliğini tehdit eden ve tarihi yapıya zarar veren kaya düşmesi olaylarının sıklıkla yaşanması nedeniyle Sümela Manastırı 22 Eylül 2015 tarihinde ziyarete kapatılarak restorasyon çalışması başlatılmıştı. Manastırdaki restorasyon çalışmalarının 1 yılda sona ermesi planlanıyordu.