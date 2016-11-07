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Restorasyonu tamamlanan Sultanahmet Camii havadan görüntülendi

400 yıllık tarihi Sultanahmet Camii'nin minare restorasyonu tamamlandı. Minaresi sökülerek yeniden örülen cami havadan görüntülendi.

Restorasyonu tamamlanan Sultanahmet Camii havadan görüntülendi

07 Kasım 2016 09:18
Restorasyonu tamamlanan Sultanahmet Camii havadan görüntülendi - Tıkla İzle

Sultanahmet Camii’nde uzun süren çalışmalar kapsamında caminin 6 minaresinden birinin kaymakta olduğu tespit edilmişti. 400 yıllık caminin sağ ön minarenin konservasyonu için hummalı bir çalışma başlatılmıştı. Yaklaşık 2 yıl süren restorasyon çalışması sona erdi. 400 ila 700 kilogram arasında değişen 532 taş sökülerek laboratuvar çalışmaları sonucunda yeniden örüldü.

"Taşlarda ciddi aşınmalar meydana gelmiş"
İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürü Mürsel Sarı, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılan restorasyon hakkında bilgiler verdi. Restorasyon çalışmalarının öngörülenden farklı şekilde ilerlediğini ifade eden Sarı, minare taşlarında ciddi derecede aşınmalar meydana geldiğini ifade etti. Toplamda 532 taşın söküldüğü restorasyonun bilimsel çalışmalarla desteklendiğinin altını çizen Sarı konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Minare taşları 400 ila 700 kilogram ağırlığında"
"Projede 25 sıra taşın sökülmesi ön görülüyordu. Bunlar söküldüğünde baktık ki minare taşlarını birbirine bağlayan aparatlarda ciddi aşınmalar olmuş. Tekrar danışman ve statik hocalarımız tarafından 6 sıra daha sökülmesi ön görüldü. Onların da sökümü yapıldıktan sonra tekrar taşlar örülmeye başlandı. Bahsettiğimiz her taşın bir tanesi 400 ila 700 kilo ağırlığında. Toplam 532 adet taş söküldü. Bunların her birinin laboratuvar ortamında deneyleri yapıldı. Ne kadar aşınma var, hangileri tamamlanacak gibi ölçümler yapıldı. Yaklaşık 371 tanesinde konservasyon işlemi uygulandı. 28 taşta herhangi bir kayıp yoktu, onlar aynı şekilde kullanıldı. Diğer kalan 170 küsür taş da yeniden imal edilerek minareye koyuldu. 2 yıl gibi bir süre içerisinde geçtiğimiz eylül ayı bitmiş oldu."
Çalışmalar kapsamında minarenin bakır alemi ve 16.5 metre yüksekliğindeki ahşap seren direği de söküldü. Kurşun kaplamaları yapılarak minare statik açıdan sağlamlaştırıldı.

Turistler 'Mavi Cami' diye adlandırıyor
Sultanahmet Camii, 1609-1616 yılları arasında Osmanlı Padişahı I. Ahmed tarafından İstanbul'daki tarihi yarımadada, Mimar Sedefkar Mehmed Ağa'ya yaptırılmıştır. Cami mavi, yeşil ve beyaz renkli İznik çinileriyle bezendiği için ve yarım kubbeleri ve büyük kubbesinin içi de yine mavi ağırlıklı kalem işleri ile süslendiği için Avrupalılarca 'Mavi Cami' (Blue Mosque) olarak adlandırılır. Sultanahmet Camii, Türkiye’nin 6 minareli ilk camisidir.

Harun Basat - Serdal Altıntepe 

 

Etiketler: Sultanahmet Camii


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