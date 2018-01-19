Restore edilen tarihi Çinili Camii ibadete açıldı

Üsküdar Murat Reis Mahallesi’nde yer alan tarihi Çinili Camii restorasyonun ardından hizmete açıldı. Cuma namazı öncesi caminin açılışına AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile çok sayıda vatandaş katıldı.Caminin açılış kurdelesi dualar eşliğinde kesildi.

Cuma namazıyla ibadete açılan Çinili Camii'nin hayırlı olmasını dileyen Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Bugün burada tarihi bir esere sahip çıkmanın, yeninde imar etmenin, ihya etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Üsküdar’ımızın tarihi eserlerle zengin bir ilçe. Bunlardan bir tanesi de Çinili Camii. Çinili Camii etrafındaki medresesi ile hamamı ile tekkesiyle, güzel bir eser. Emeği geçenleri kutluyorum, hayırlı uğurlu osun” dedi.

Cuma namazının ardından cemaate etli pilav dağıtıldı.

Mustafa Biçer