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Rex Tillerson, Kiev’de

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, temaslarda bulunmak üzere Kiev’e geldi.

Rex Tillerson, Kievde

09 Temmuz 2017 13:31

Almanya’da gerçekleştirilen G-20 Liderler Zirvesi’nde ABD Başkanı Donald Trump’a eşlik eden Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Hamburg’dan ayrıldı. Tillerson, çeşitli temaslarda bulunmak üzere resmi ziyaret düzenlediği Ukrayna’nın başkenti Kiev’e geldi. Tillerson’u taşıyan uçak başkentte bulunan Boryspil Uluslararası Havalimanı’na iniş yaptı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko ile görüşecek olan Tillerson, daha sonra hükümet yetkilileri ile bir araya gelecek. ABD’li bakan, Kiev temaslarını tamamlamasının ardından İstanbul’a hareket edecek. 

Etiketler: kiev, Rex Tillerson


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