Rex Tillerson: "Türkiye’nin kaygılarını ciddiye alıyoruz"

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, ABD’nin Suriye'den çekilmeyeceğini söyleyerek, "Suriye'de DEAŞ tamamen yok edilene ve yenilgiye uğratılıncaya kadar askeri varlığımızı sürdüreceğiz" dedi.

Tillerson, Kaliforniya eyaletinde Stanford Üniversitesi'nin düşünce kuruluşu Hoover Enstitüsü'nde yaptığı konuşmada,”Suriye'de diplomatik ve askeri varlığımızı sürdürmemiz önemli. Suriye'de DEAŞ tamamen yok edilene ve yenilgiye uğratılıncaya kadar kalmaya devam edeceğiz.”

ABD'nin Suriye'deki varlığıyla ilgili Irak’ı örnek olarak gösterdi. Tillerson, "2011'de Irak'ta yaptığımız hatayı yapıp DEAŞ ya da başka terör örgütlerinin hayat bulmasına izin vermeyeceğiz. İstikrarlı, birleşik ve bağımsız bir Suriye için Cenevre sürecinde Esad sonrası liderliğin oluşturulması gerekiyor" dedi.

"Türkiye’nin kaygılarını ciddiye anlıyoruz"

Tillerson, son zamanlarda Türkiye ile yaşanan gerilime ilişkin ise, "Türkiye gibi müttefiklerimizle İdlib'teki El Kaide ve PKK terör tehditi konusunda birlikte çalışacağız. Türkiye'nin PKK konusundaki kaygılarına kulak veriyor, bu kaygıları ciddiye alıyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Suriye'deki rolüyle ilgili olarak Tillerson, "Türkiye'nin Suriye'de yaptığı insani yardımları biliyoruz, Suriye'nin geleceğini kurmakta Türkiye'ye ihtiyacımız var" dedi.

Hasan Çelik

