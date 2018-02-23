Reyhanlı davasında karar!

13 sanığa 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası verilirken, 3 sanığına da beraatına karar verildi. Mahkeme, ayrıca aralarında Mihraç Ural'ın da bulunduğu 8 firari sanığın dosyalarının ayrılmasını kararlaştırdı.

Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya taraf avukatları ve müştekiler katıldı. Tutuklu sanıklarla bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlantı kuruldu. Sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarının alınmasından önce söz alan bir sanık avukatı, "Basından Mehmet Gezer isimli kişinin Amerika'da tutuklu bulunduğunu, Gezer'in El Nusra'ya silah ticareti yapmaya çalışırken yakalandığını öğrendik. Basından ayrıca Mehmet Gezer'in Reyhanlı'daki patlamayla ilgisi olduğunu söylediğini öğrendik. Bu konunun sanık Nasır Eskiocak'a sorulmasını, Nasır'ın Mehmet Gezer'i tanıyıp tanımadığının sorulmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Bu kişi uyuşturucu baronu Mehmet Gezer'dir"

Avukatın talebi üzerine söz hakkı verilen Nasır Eskiocak, "Daha önce verdiğim ifadede nakliyatını yaptığımız uyuşturucunun asıl sahibinin, bu nakliye işini verenin adını açıklamamıştım. Bu kişiyi şimdi açıklıyorum. Bu kişi uyuşturucu baronu Mehmet Gezer'dir. Mehmet Gezer'i olaydan önce Suriye'de şirket sahibi ve uyuşturucu baronu olarak tanıyordum. Başka bir bilgim yok" dedi.

"Yargılandığımız dava çökmüştür, yok hükmündedir"

Daha sonra sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaları alındı. Sanık Eskiocak, daha önceki avukatının davadan çekildiğini, kendisine barodan atanan avukatının davaya yönelik yeterli bilgisinin olmadığını söyledi. Avukatının savunma yapmasına gerek olmadığını, savunmayı kendisinin yapacağını aktaran Eskiocak, "5 yıla yakın zamandır işlemediğim bir suçtan dolayı tutuklu bulunmaktayım. Neden tutuklu bulunduğumu halen anlamış değilim. Ömrüm boyunca hiçbir zaman hiçbir şekilde ne yasal ne de yasa dışı örgütlerle bağım olmamıştır. Dolayısıyla terör örgütüne üyeliğim yoktur. Numan Kurtulmuş, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ'cü savcıların hazırladığı iddianamelerin tekrar gözden geçirileceğini söylemişti. Bu davanın iddianamesini yazan Özcan Şişman da FETÖ'den tutukludur. Yargılandığımız dava çökmüştür, yok hükmündedir" dedi.

Son sözleri sorulan diğer sanıklar da suçsuz olduklarını öne sürerek, beraat talebinde bulundu. Daha sonra kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Nasır Eskiocak, Mehmet Genç, Yusuf Büyükkasım, Ahmet Mansuroğlu, Doğan Özdemir, Süleyman Evet, Ergin Ördek, Fikret Nazik ve Mehmet Kılıç'a 53'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve yaklaşık 4 biner yıl hapis cezası verilmesine karar verdi. 13 sanığa 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası verilmesine hükmeden mahkeme, 3 sanığın ise beraatına karar verdi. Mahkeme, aralarında Mihraç Ural'ın da bulunduğu 8 firari sanığın dosyalarının ayrılmasını kararlaştırdı. Kararın açıklanmasının ardından saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları, kararı alkışlarla karşıladı.

Abdullah Sarica

