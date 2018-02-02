Reyhanlı katliamının simgesi Döne Kuvvet, Mihraç Ural için idam istiyor

12 Mayıs 2013 tarihinde Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2 bombalı araçla yapılan saldırıda 52 kişi hayatını kaybetmişti.

Anneler Günü nedeniyle ziyaretine gelen Nadire Kuvvet (44) ile torunu Fatma Nur Erboz'u (3) patlamada kaybeden Döne Kuvvet'in (70) ellerini göğe açtığı fotoğrafı ise saldırının sembol fotoğraflarından biri olmuştu.

Kuvvet, saldırının bir numaralı faili olan terör örgütü THKP-C Acilciler Grubu lideri Mihraç Ural'ın, Rusya Soçi'deki Suriye zirvesinde ortaya çıkmasına tepki gösterdi.

Reyhanlı katliamının yaşandığı günü hatırlamak istemediğini anlatan Kuvvet, “O günler geçsin, bir daha gelmesin” yorumunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nı desteklediklerini söyleyen Döne Kuvvet, Afrin'den atılan roketlerle her gün Reyhanlı patlaması anılarını hatırladıklarını belirterek, “Biz kaderimizle baş başayız. Allah hükümetimizi noksan etmesin, polisimizin ve askerimizin burnu kanamasın. Devletimiz, hükümetimiz güçlü. Bugünleri de aşarız” dedi.

“Erkekçe vurmuyorlar”

Afrin'deki PKK/YPG-PYD'li teröristlerin haince ve zalimce davrandığına vurgu yapan Döndü Kuvvet, “Erkekçe vurmuyorlar. Gelip vursalar belki biz daha çoğunu vururuz ama kalleşçe geliyorlar. Bizim Allah'ımız var. Bize bir şey olmaz. Onlar Müslüman diye geçiniyor ama ilgisi yok” şeklinde konuştu.

Döne Kuvvet, 3 ayda bir Reyhanlı katliamı davasına katıldıklarını hatırlatarak şunları söyledi:

“Mihraç Ural'ın Suriye zirvesine katılması hiç normal değil. Bu kadar insanımızı öldürdü, normal mi? Sürekli davalara katılıyoruz. Bize öldü diyorlar. Demek ki ölmemiş, yaşıyor. Biz kendisini ölü biliyoruz. Kendisini asmak istiyoruz, idam istiyoruz. Allah hükümetimize zarar vermesin. Kanımızın son damlasına kadar hükümetimizin arkasındayız. Bize ne düşerse başımızın üstünde yeri var.”

Nuri Pir - Erdal Can İçelli - Ecevit Cemiloğlu