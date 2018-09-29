Reyhanlı saldırısı ile ilgili 8 kişi hakkında yakalama kararı

2013 yılında Reyhanlı'da 53 kişinin ölümüyle sonuçlanan bombalı terör saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca Suriye'nin Lazkiye kentinde yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı.

Aranan teröristler listesinde "mavi" kategoride yer alan Nazik, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edilerek mahkemeye çıkarılmıştı. Reyhanlı'daki saldırıya ilişkin davanın görüldüğü Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesine çıkarılan ve hakkında tutuklama kararı verilen Nazik'in mahkemede verdiği 11 sayfalık ifade ortaya çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör saldırısıyla ilgisi bulunan kişileri tek tek sıralayan Nazik'in ifadesi doğrultusunda harekete geçti. Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Nazik'in ifadesinde adı geçen Mehmet Gezer'in de arasında bulunduğu 8 kişi hakkında dün akşam itibariyle yakalama kararı çıkarıldı.

Abdullah Sarica

